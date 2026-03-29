La Comunidad, premiada por un proyecto que ahorra 80.000 horas de trabajo a la administración

Un Momento De La Entrega Del Premio Que Reconoce El Carácter Innovador Del Proyecto AURORA. - CARM

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto AURORA (Automatización Robótica de Operaciones sobre los Recursos informáticos de la Administración), una iniciativa que automatiza casi un centenar de tareas y que ha permitido ahorrar 80.000 horas de trabajo en la administración regional, ha sido reconocido con el 'Award for Cloud Adoption'.

Este premio distingue las iniciativas más destacadas de toda España en la aplicación de la nube de UiPath, una plataforma que permite desplegar, gestionar y ejecutar procesos automatizados directamente desde la nube. El proyecto, desplegado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, ha ayudado a que en solo un año se hayan automatizado un total de 94 procesos.

El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, destacó que la automatización de tareas "agiliza el servicio que presta la administración a los ciudadanos y a las organizaciones de la Región de Murcia" y explicó que los procesos automatizados a través de AURORA "equivalen a las tareas realizadas por más de un centenar de personas al servicio de la administración regional".

"El proyecto AURORA ha generado un ahorro de recursos y una eficiencia inéditos tanto en el sector empresarial como en el público, y eso abre una nueva etapa en las administraciones. Nos permite automatizar tareas de naturaleza repetitiva, y esto a su vez abre la puerta a que los empleados públicos que antes tenían que hacer esas tareas repetitivas se puedan centrar en actividades que aportan mayor valor añadido al funcionamiento de la administración", señaló Martínez.

La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros que han sido financiados con fondos europeos Next Generation, se ha puesto en marcha en diversos centros directivos de la práctica totalidad de las consejerías del Gobierno regional y en algunos organismos autónomos como el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) o el Servicio de Empleo y Formación (SEF).

Entre los procesos que se han automatizado a través de AURORA figuran, por ejemplo, aquellos relacionados con la Ley de Dependencia, nómina docente, gestión de personal, gestión del patrimonio cultural, medio ambiente, agricultura, subvenciones de industria o gestión tributaria.