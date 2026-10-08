La Comunidad presenta en Fruit Attraction el desarrollo de nuevas variedades del Imida

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita al estand del Imida en Fruit Attraction 2026, en Madrid - CARM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha presentado este jueves en la feria Fruit Attraction 2026, que se celebra en Madrid, los avances en mejora genética y el desarrollo de nuevas variedades de fruta que ha conseguido el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida).

Es una de las actividades que se han desarrollado en el estand que tiene el Instituto Agrario, donde también se han mostrado los proyectos centrados en la adaptación climática y la sostenibilidad, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha resaltado que "tenemos más de 40 nuevas variedades, tanto de fruta de hueso como de uva de mesa, que están mejor adaptadas a nuestro clima y están siendo muy valoradas por el consumidor, lo que ofrece una ventaja a nuestros agricultores".

Buendía ha ensalzado la labor desarrollada por el Imida en su medio siglo de trayectoria. "La historia de la agricultura de la Región de Murcia en las últimas décadas es la historia de una profunda transformación agroalimentaria, un hito conseguido en gran medida gracias al papel esencial que ha desempeñado el Instituto", ha afirmado.

"Gracias a esta excelencia investigadora, la agricultura regional se sitúa hoy a la vanguardia internacional, consolidada como un sistema altamente tecnificado, competitivo y plenamente orientado a la innovación y a la agricultura basada en datos", ha destacado Buendía.

El Imida dio a conocer los avances logrados en grandes proyectos que responden directamente a los desafíos actuales del sector. Uno de ellos es Agro Up, enfocado a la adaptación y mitigación del cambio climático en los cultivos regionales.

También el proyecto IA CROP, que se centra en el seguimiento en zonas vulnerables a nitratos, así como la excelencia enológica con vinos premiados de su Estación Enológica.

También se ha presentado el proyecto Gen Green, centrado en la mejora genética vegetal y la conservación de la biodiversidad a través de su Banco de Germoplasma (Bagerim), además de explorar nuevas vías como la producción agrovoltaica, así como Global Growth, orientado al desarrollo de modelos sostenibles, que en esta cita ha permitido descubrir nuevas variedades de fruta de hueso y uva de mesa de alto valor comercial.

El consejero ha subrayado que el Gobierno regional "mantiene el firme compromiso con la ciencia como el puente estratégico indispensable para seguir garantizando el progreso económico y social de nuestra tierra", y que el Imida "afronta el futuro con el aval de un legado inigualable y una cultura de innovación permanente al servicio de toda la sociedad".