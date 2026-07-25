La Comunidad presenta en San Javier una herramienta digital que agiliza y simplifica las reclamaciones de consumo

El director general de Consumo, Alberto Sánchez, presenta la herramienta QReclama a consumidores y comerciantes de San Javier. - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Comunidad presentó en San Javier 'QReclama', una herramienta digital que agiliza, moderniza y simplifica las reclamaciones de consumo, haciéndolas más transparentes, accesibles y eficaces tanto para consumidores como para comerciantes.

El director general de Consumo, Alberto Sánchez, ha mantenido esta semana un encuentro con comerciantes y consumidores de Santiago de la Ribera para exponer el funcionamiento de esta herramienta. Durante el encuentro, en el que a participado la presidenta de la Federación Thader Consumo, Juana Pérez, también se ha dado a conocer el Sistema Arbitral de Consumo para impulsar la adhesión de los comercios a este distintivo que refuerza la confianza de los consumidores.

El responsable de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha explicado el funcionamiento de 'QReclama', una iniciativa que permite a los establecimientos adheridos ofrecer a sus clientes un acceso rápido a las hojas de reclamaciones mediante un código QR, evitando así trámites y facilitando una gestión más ágil, sencilla y accesible.

Sánchez ha destacado en este sentido que 'QReclama' es "una herramienta que beneficia tanto a los consumidores, que pueden ejercer sus derechos de una forma más rápida y cómoda, como a los empresarios, que incorporan un sistema moderno que simplifica la gestión de las reclamaciones y contribuye a mejorar la atención al cliente".

La Región de Murcia fue la cuarta comunidad de toda España en implantar este sistema, que se ofrece de forma gratuita a los establecimientos interesados y que supone un nuevo paso en la modernización de los servicios públicos de consumo.

"Con esta presentación, la Dirección General de Consumo sigue acercando 'QReclama' a los distintos municipios de la Región, promoviendo el conocimiento de una herramienta que refuerza la protección de los consumidores y favorece unas relaciones de consumo más ágiles, transparentes y eficaces", ha indicado Sánchez.

Durante el encuentro también se ha dado a conocer la Junta Arbitral de Consumo como un instrumento gratuito, rápido y eficaz para resolver los conflictos entre consumidores y empresas sin necesidad de acudir a la vía judicial.

En este sentido, el director general animó a los comercios de San Javier a adherirse al Sistema Arbitral de Consumo, "ya que supone un distintivo de calidad y confianza para los establecimientos, que demuestran así su compromiso con la atención al cliente, la transparencia y la resolución voluntaria de posibles controversias".

En los próximos días se llevará a cabo una campaña informativa mediante el reparto de folletos en establecimientos comerciales de San Javier, Santiago de la Ribera y Los Alcázares para dar a conocer 'QReclama' y promover la adhesión de los establecimientos al Sistema Arbitral de Consumo.