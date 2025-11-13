La Comunidad reclama por carta al Miteco una moratoria para el cierre de acuíferos hasta "como mínimo" 2033

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional de Murcia, Marcos Ortuño, ha avanzado este jueves que la Comunidad ya ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una carta "muy importante" en la que reclama al Gobierno de España una moratoria del cierre de los acuíferos hasta, "como mínimo", 2033.

A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha explicado que "esta moratoria puede llevarse a cabo si existe voluntad política porque la Directiva Marco del Agua contempla esa prórroga cuando existen razones técnicas y económicas que impiden cumplir los objetivos en 2027".

El dirigente regional ha señalado que, según un estudio de la Universidad de Alicante, el cierre de los pozos en 2027 provocaría en la Región de Murcia pérdidas superiores a los 800 millones de euros anuales, la destrucción de 25.000 empleos y la desaparición de casi 29.000 hectáreas agrícolas.

Por ello, ha insistido en que "es fundamental que se produzca esa moratoria porque en todo ese tiempo el Gobierno de España no ha ofrecido ni una sola alternativa, ni una solución".

Asimismo, ha advertido de que "el escenario para 2027 es extremadamente preocupante porque tenemos una doble amenaza"; por un lado, el "recorte" al trasvase "por razones puramente políticas" y, or otro, el cierre de los acuíferos, lo que "tendría consecuencias no solo para la agricultura, sino también para el futuro de toda la Región".

Ortuño ha demandado la puesta en marcha de Plan Hidrológico Nacional "con el consenso de todos" y ha pedido al Gobierno de España que "no deje abandonados a los agricultores una vez más y que reclame ante Europa lo que es de justicia".

Además, ha expresado su confianza en que "el delegado de Pedro Sánchez en la Región", en referencia a Francisco Lucas, "respalde esta petición del Gobierno regional, no eche balones fuera y defienda, aunque sea por una sola vez, los intereses de la Región por encima de cualquier otra cosa".

"La postura del Gobierno regional en materia de agua es la que fijan los agricultores y los regantes y por eso hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando con su colaboración", ha añadido el portavoz del Ejecutivo regional.