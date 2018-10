Comunidad recuerda que mayoría artículos de Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor entran en vigor en febrero 2019

Publicado 16/07/2018 13:15:31 CET

MURCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha asegurado que la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor "se está aplicando en toda su extensión"; el único problema, reconoce, es que "la aplicación de la gran mayoría de sus artículos entra en vigor en febrero de 2019".

"No porque haya querido el Gobierno regional ni el PP, sino porque en el periodo de enmiendas se modificaron prácticamente todos los artículos y se dieron más plazos para el cumplimiento de la ley", ha recordado.

De hecho, ha lamentado, para la Comunidad "dejó de ser de medidas urgentes, porque la oposición extendió su aplicación a febrero de 2019".

No obstante, Celdrán ha asegurado que desde el Gobierno regional "se está intentando aplicar medidas, pero el sector empresarial tiene la cobertura legal de poder aplicarlas a partir de febrero de 2019 y no podemos exigir, por tanto, que las aplique cuando la propia ley le permite no hacerlo hasta febrero del próximo año".

En aquellas que sí han entrado en vigor, el Gobierno regional "está encima, controlando, vigilando y ayudando al sector empresarial a que adecuen sus técnicas de cultivo a esas demandas de la ley".

"Estamos ayudando al sector empresarial para que, a partir de febrero de 2019, cuando entren en vigor la práctica totalidad de los artículos estén preparados", ha comentado el consejero.

Para concluir, ha afirmado que el Mar Menor "responde de forma positiva y los niveles de turbidez y transparencia nos dicen que evoluciona positivamente y está mucho mejor, aunque queda mucho por hacer".

De hecho, ha advertido que "queda el mes de agosto, con temperaturas muy altas las nocturnas que incluye en el Mar Menor".