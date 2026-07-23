La Comunidad solicita incorporarse como vocal a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado solicitar al Gobierno central la incorporación de la Región de Murcia como vocal a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con el fin de disponer de voz y voto en el órgano donde se adoptan las decisiones ejecutivas de la demarcación.

Aunque la Región ya participa en los órganos consultivos del organismo de cuenca, como el Consejo del Agua de la Demarcación y el Comité de Autoridades Competentes, carece de representación en el órgano de gobierno donde se aprueban la planificación, la explotación de recursos y las inversiones hídricas que afectan de forma directa a los intereses murcianos.

Esta solicitud responde a que parte del término municipal de Yecla, en el Altiplano, se integra en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y a que diversas comunidades de regantes de la Región captan agua de sus acuíferos.

Para posibilitar la incorporación de la Comunidad Autónoma, resulta necesaria la modificación por parte del Consejo de Ministros, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la norma constitutiva de la Confederación, que actualmente solo otorga representación a Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La petición se fundamenta, además, en el precedente que ya reconoce a la Región de Murcia un vocal en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por contar también con territorio y usuarios en su cuenca.

Con este acuerdo la Comunidad Autónoma traslada una solicitud formal orientada a participar en igualdad de condiciones que el resto de las autonomías de la demarcación en la toma de decisiones que afectan a su territorio.