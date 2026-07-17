Comunidad y UMU renuevan su alianza para el impulso del Observatorio del Deporte como motor de investigación

La consejera Carmen Conesa y el rector de la UMU, Juan Samuel Baixauli, con los asistentes a la firma del convenio para impulsar la Cátedra del Observatorio del Deporte - CARM

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia (UMU) han suscrito este viernes el convenio de mantenimiento para la Cátedra del Observatorio del Deporte de la Región de Murcia, con el fin de asegurar la continuidad de esta herramienta estratégica orientada a la investigación, análisis y divulgación de la actividad física al servicio de la ciudadanía y del sector deportivo.

En la firma han participado la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y el rector de la UMU, Juan Samuel Baixauli, en un acto celebrado en el edificio de Convalecencia al que también han asistido el director general de Deportes, Francisco Sánchez; el presidente del Consejo Social de la institución docente, Bartolomé Viudes; el vicerrector de Investigación y Transferencia, Christian de la Fe; y el director de la Cátedra, José María López Gullón.

Conesa ha destacado que "la colaboración entre la Administración regional y la Universidad de Murcia resulta esencial para seguir avanzando en unas políticas deportivas basadas en el conocimiento, la innovación y la evidencia científica, que permitan dar una respuesta más eficaz a las necesidades del deporte de la Región", según han informado la Comunidad y la UMU.

Asimismo, ha subrayado que el Observatorio del Deporte constituye "una herramienta de gran valor para conocer la evolución del sistema deportivo regional, analizar tendencias, evaluar el impacto de las políticas públicas y facilitar la toma de decisiones con datos objetivos".

Por su parte, el rector de la UMU, Samuel Baixauli, ha indicado que "la renovación de esta Cátedra refleja el compromiso de la Universidad por estar conectada con las necesidades de la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que "el conocimiento que se genere desde el Observatorio permitirá disponer de datos fiables para orientar la toma de decisiones y contribuir a impulsar un sistema deportivo más sólido, innovador y adaptado a los retos de la Región de Murcia".

El convenio garantiza la continuidad de la Cátedra del Observatorio del Deporte, cuya finalidad es constituirse como un espacio permanente dedicado a la investigación, la formación, la observación y la divulgación en el ámbito de la actividad física y el deporte que resulte de interés para la ciudadanía de la Región de Murcia.

Durante el acto, el director de la Cátedra, José María López Gullón, ha presenta las principales líneas de trabajo que desarrollará el Observatorio, orientadas a generar conocimiento científico sobre la práctica deportiva, los hábitos de actividad física, el impacto social y económico del deporte y otros indicadores que contribuyan a mejorar la planificación y el desarrollo de las políticas deportivas en la Región de Murcia.