Conciertos, rutas, charlas y talleres pondrán en valor el patrimonio barroco de Murcia

MURCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha presentado la marca e imagen del proyecto 'Murcia Barroca, que tiene como objetivo dar visibilidad y potenciar los elementos artísticos, arquitectónicos y monumentales que la capital regional conserva de los siglos XVII y XVIII, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de un proyecto que fortalecerá el sentimiento de identidad de la ciudad como referente del arte barroco; una iniciativa transversal que pretende ensalzar el patrimonio de la ciudad y posicionar a Murcia como una de las grandes ciudades del barroco de España, a través de la difusión del legado artístico y cultural que supuso el "Siglo de Oro" para nuestro municipio.

Murcia Barroca invita a murcianos y visitantes a recorrer sus calles, rincones y sus templos; a escuchar la música y a sus ciudadanos para conocer como creció una ciudad que se convirtió en referente durante esta época. Conferencias, charlas, visitas, conciertos singulares, talleres infantiles, encuentros y la contemplación de la obra barroca componen esta propuesta cultural que se estructura por meses y que arranca este noviembre en el que se conmemora Santa Cecilia, con un ciclo dedicado a la música que ofrece una veintena de actividades gratuitas.

En este sentido, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "cada mes estará dedicado a una actividad artística: escultura, pintura o literatura, entre otras cosas. A lo largo de todo el año iremos presentándoles cada mes la actividad a la cual va a ir destinado este proyecto 'Murcia Barroca'.

Asimismo, el primer edil ha destacado que "este no es un proyecto efímero, voluble y cambiante, sino que queremos que sea un proyecto sólido y sustancial, de tal manera que, cuando en cualquier lugar, no solamente en España, sino en cualquier lugar del mundo se hable del barroco, sea Murcia un referente. No existe ningún otro lugar en el que puedan contemplar esto de manera conjunta".

Este proyecto estratégico cuenta con la colaboración de las entidades cultural más representativas de la ciudad de Murcia como son la Universidad de Murcia, la Real Academia Alfonso X El Sabio, la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, el Cabildo Superior de Cofradías, la Diócesis de Cartagena, Catedral de Murcia, Museo Salzillo, el Conservatorio Superior de Música y la Asociación de Amigos del órgano Merklin.

LEGADO ACCESIBLE PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Toda la información sobre las actividades que se llevarán a cabo está recogida en la página web murciabarroca.es, que se irá nutriendo de contenidos y que nace con la vocación de dar a conocer los secretos que esconde los vestigios de la Murcia de aquellos siglos. Esta página incluye descripción y fotografía del patrimonio barroco, a través de ocho botones diferentes referidos a conventos, escultura, música, literatura, orfebrería, iglesias y palacios. Asimismo, dispondrá de un apartado con el calendario de actividades y otro para rutas.

Una web que cuenta con las Pautas de Accesibilidad de Contenido para proporcionar una experiencia en línea sin barreras, facilitando la navegación y el entendimiento de todos los usuarios. Esa es la filosofía del Ayuntamiento de Murcia: facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la información y a los lugares que conforman un itinerario artístico y cultural que abarca todos los aspectos destacados del barroco murciano Los espacios estarán acondicionados, habrá visitas específicas y se impartirán talleres con lenguaje de signos y adaptados a las diferentes necesidades educativas.

UN LOGO INSPIRADO EN LA PROPIA HISTORIA

El símbolo que representará a Murcia Barroca se sumerge en la identidad propia de ese periodo utilizando recursos que han sobrevivido al paso del tiempo. La tipografía de la imagen está inspirada en las de los vítores que se conservan en la torre de la catedral, y que también estaban presentes en el antiguo edificio del Contraste de la Seda, hoy desaparecido.

La imagen se completa con otro vítor, una granada que aparece en la inscripción que realizó en la torre de la catedral Juan Checa, quien hizo escribir su nombre en ese lugar pese a no conseguir la plaza de canónigo doctoral en la especialidad de derecho, por el esfuerzo que supuso para él la preparación de ese examen.

El color principal del logotipo también guarda relación con los vítores, ya que recuerda al tinte almagre a base de óxido de hierro con el que se realizaban esas leyendas en los templos.

ESPLENDOR BARROCO DE MURCIA

Durante los siglos XVII y XVIII, los excedentes procedentes de las rentas de los territorios de la iglesia, así como los producidos por las fundaciones del Cardenal Belluga, hicieron posible la reconstrucción de iglesias góticas que se convirtieron en templos barrocos, siendo la fachada de la catedral de Murcia uno de sus principales exponentes, junto con el Palacio Episcopal, así como los conjuntos escultóricos esculpidos por el maestro Francisco Salzillo, que fue capaz de plasmar el realismo y la emotividad en sus obras, que enriquecen el patrimonio murciano y la Semana Santa.

El siglo XVIII quedó plasmado en el urbanismo y la arquitectura murciana, gracias al impulso del afamado Cardenal Belluga, quien utilizó su influencia en la corte del Rey Felipe V, tras el final de la Guerra de Sucesión Española, y promocionó numerosos proyectos en diferentes campos, convirtiendo a Murcia en la ciudad barroca por antonomasia.

Época de esplendor artístico, con obras de relevancia en materia de arquitectura, escultóricas y pictóricas que suponen, aún a día de hoy, un legado con raíces y alas para los murcianos, y que se pueden contemplar en diferentes emplazamientos del término municipal de Murcia.

MURCIA LIDERARÁ LA RED DE CIUDADES POR EL ARTE BARROCO

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la creación de la Red de Ciudades por el Arte Barroco, del que también formarán parte otras capitales en las que este estilo artístico está muy arraigado, como son Sevilla, Valladolid, Málaga, Granada y Valencia, entre otras.

Esta entidad promoverá la colaboración entre sus integrantes para el intercambio de obras de arte, la obtención de fondos europeos y la celebración de muestras expositivas, además de fomentar la organización en sus sedes de diversos actos culturales.