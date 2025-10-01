Concluye la reparación del canal del trasvase Tajo-Segura

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reparación de la avería detectada el pasado 7 de agosto en el canal del trasvase Tajo-Segura a la altura de Liétor, en Albacete, han concluido "con éxito", según informaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado.

Las actuaciones se han desarrollado según el programa de trabajo previsto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que se recuperará el normal funcionamiento y se restablecerá el envío de los volúmenes autorizados que se encuentran pendientes de trasvasar.

Según los datos aportados por el Miteco, los embalses de cabecera almacenaban a 1 de septiembre un volumen efectivo de 1.266,4 hectómetros cúbicos, por lo que el sistema ya se encuentra en nivel 2 tras haber permanecido cinco meses en nivel 1. La previsión de la regla indica que continuará en ese nivel durante todo el semestre.

Por ello, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) autorizó este martes de forma automática el trasvase de 27 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de septiembre.