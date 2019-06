Conesa avanza que PSOE y Cs se reunirán el lunes para hablar de posibles pactos

Publicado 05/06/2019 12:44:53 CET

MURCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, ha avanzado este miércoles que PSOE y Ciudadanos se reunirán el próximo lunes, a un día de conformarse la Asamblea Regional, para hablar de posibles pactos.

Conesa ha confirmado que anoche recibió la llamada de la candidata de Ciudadanos, Isabel Franco, "para que nos pusiéramos en contacto el Partido Socialista con Cs". Esta semana están hablando con el PP, "entendiendo que para ese gobierno de coalición y estabilidad también tendrán que hablar con Vox en estos días", ha querido apuntar.

Tras lo que ha afirmado que no tienen inconveniente alguno, "el lunes hablaremos PSOE y Cs, estamos en la misma hoja de ruta. Han decidido hablar primero con ellos en un primer partido, después con nosotros. No tengo problema en jugar la segunda parte; sin ningún tipo de problemas", ha afirmado el secretario general de los socialistas murcianos.

"La apertura al diálogo y a la negociación están. Vamos a respetar y no amontonar, no tengo prisas ni urgencias". Hay tiempo, ha asegurado, "un lunes desde las diez de la mañana a las diez de la noche da juego para hablar del futuro de la Región con suficiencia".

Conesa ha asegurado que no le preocupa su futuro político, "no tengo urgencias políticas de ningún tipo, me preocupa el presente y el futuro de la Región de Murcia", ha acentuado en rueda de prensa.

