Conesa: "El stand de la Región en Fruit Logistica es muestra de la capacidad de sacar lo mejor de la tierra"

Publicado 07/02/2019 18:16:46 CET

El delegado del Gobierno destaca la necesidad de escuchar a los sectores para saber cómo proyectar a la Región

MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha asegurado que el stand de la Región de Murcia en Fruit Logística 2019, que se celebra estos días en Berlín, "es una ventana de la Región de Murcia, una exposición de lo mejor que tenemos, que es esa capacidad de producción, de sacar lo mejor de la tierra, y sobre todo, de poder exportar y venderlo al resto del mundo".

"Esa es una capacidad innata de nuestra Región, de nuestros empresarios, emprendedores y agricultores, y como siempre que he podido, no solo en mi etapa política, sino también en mi etapa empresarial, allí donde pueda ver una feria, una ventana a una buena imagen de la Región de Murcia, allí me gusta estar", ha indicado.

"He tenido la oportunidad de hablar con todas las personas que están en torno al stand de la Región de Murcia hablando de sus inquietudes, de cómo se encuentran los mercados, de las dificultades que pueden encontrarse y de las oportunidades de futuro", ha añadido Diego Conesa.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha destacado la necesidad de escuchar a los sectores para saber cómo proyectar a la Región, según informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.