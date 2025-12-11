Consignados 350.000 euros para una nueva convocatoria del 'Bono Turístico' hasta el 31 de mayo de 2026

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha autorizado al Instituto de Turismo de la Región de Murcia a destinar 350.000 euros a una nueva convocatoria de las subvenciones del programa 'Bono Turístico' de la Región de Murcia, que abarcará desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 31 de mayo de 2026.

El objetivo de esta iniciativa es estimular la realización de viajes turísticos en la Región de Murcia sufragando parte de los servicios derivados de esos viajes.

La puesta en marcha del 'Bono Turístico' se ha consolidado como una herramienta eficaz para incentivar la demanda de alojamientos turísticos en temporada baja y apoyar al tejido empresarial del sector.

Las diferentes ediciones desarrolladas desde 2021 se han saldado con un total de 9.413 bonos emitidos, lo que ha generado más de 21.000 pernoctaciones.

La Comunidad ya lanzó en octubre una convocatoria del 'Bono Turístico' de cara a los últimos meses del presente año, dotada con 150.000 euros y que sigue vigente hasta el 22 de diciembre. Ahora suma una nueva convocatoria en la que eleva la partida hasta los 350.000 euros.

El 'Bono Turístico' implica una subvención del 50 por ciento de la factura de los servicios prestados por los alojamientos turísticos y agencias de viajes participantes en el programa, con una pernoctación mínima de dos noches en un alojamiento reglado de la Región de Murcia dentro de las siguientes tipologías: establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings, casas rurales, hospederías rurales y albergues. La ayuda puede ser de hasta 250 euros.

Los alojamientos turísticos de la Región de Murcia alcanzaron en 2024 su récord histórico de afluencia con un total de 1.877.380 viajeros, lo que representa un incremento del 5,9 por ciento respecto al año anterior. De ellos, 1.421.856 fueron residentes en España, consolidando la importancia del mercado nacional como pilar del turismo regional.