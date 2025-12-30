Consignados cerca de 800.000 euros para reforzar los cuidados a personas con ELA

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha puesto a disposición de la Asociación ELA Región de Murcia una subvención de 796.000 euros para financiar actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

En concreto, se trata de una ayuda para financiar programas de atención integral a estas personas y para dar respuesta a sus necesidades.

Del importe de la subvención, 532.000 euros se destinarán a gastos de inversión, entre los que se encuentran aquellos derivados de la adquisición de productos ortoprotésicos y otros elementos de carácter técnico; los que corresponden a la adquisición de vehículos para el transporte y desplazamiento de las personas con ELA, y los gastos de adaptación de dichos vehículos.

Los 264.000 euros restantes se destinarán a gastos corrientes, entre los que se encuentran programas de rehabilitación a domicilio para personas afectadas; programas destinados a paliar las consecuencias de la ELA, y programas de formación destinados a cuidadores profesionales, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para atender a estas personas.

De este modo, los fondos servirán para complementar la atención sociosanitaria que ya se presta a estas personas, especialmente en el entorno domiciliario, donde se concentran la mayoría de las necesidades asistenciales y donde resulta clave una atención continuada y personalizada.

Estas ayudas se suman a la concedida, también en este ejercicio, para proporcionar a personas con ELA el apoyo económico necesario para afrontar gastos de tratamiento y servicios terapéuticos.

En este caso, las subvenciones de 300.000 euros han permitido ofrecer ayudas directas de hasta 6.000 euros a las personas diagnosticadas. Además, se aplicó un trámite agilizado para minimizar la espera a la hora de obtener la ayuda.

En la Región de Murcia hay unas 120 personas diagnosticadas con ELA.