Consumur aconseja comparar precios, aprovechar ofertas y descuentos y realizar las compras con antelación

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante el próximo inicio de las clases escolares, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ofrece una serie de recomendaciones encaminadas a paliar, en la medida de lo posible, el alto coste que la vuelta al colegio conlleva.

En primer lugar, recuerda que el centro educativo no puede imponer donde adquirir ni los libros ni el material escolar, una irregularidad que debe ser denunciada por los consumidores que se encuentren ante esa situación.

En cuanto al material escolar, lo normal es que sean los padres los que decidan cuál es el más adecuado para sus hijos. En este sentido, para reducir el gasto, Consumur recomienda comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos donde se apliquen los máximos descuentos.

En este aspecto, las marcas o la presencia de personajes famosos para los niños, determinan más el precio que la propia calidad del producto. Un producto de una marca muy publicitada puede tener un precio bastante más caro que otro de nombre desconocido, sin que necesariamente existan diferencias en su calidad, por lo que se aconseja comparar precios y calidades de distintos productos y en varios establecimientos.

En cuanto al gasto relativo al uniforme y ropa de los niños, cabe destacar que igualmente el centro educativo no puede obligar a los padres a adquirir la vestimenta en un establecimiento concreto, en el caso de que en ese centro se requiera el uso del uniforme, ya que existe total libertad para hacer la compra en el establecimiento que se estime oportuno.

Sin embargo, aunque en el colegio elegido no sea necesario el uso del uniforme, los niños necesitan ropa y calzado para afrontar el curso. En este sentido, se pueden realizar ahorros importantes escalonando las compras y ajustando éstas, en la medida de lo posible, a un presupuesto inicial. Existen grandes diferencias entre las marcas más conocidas y publicitadas y aquellas que no lo son, y también entre establecimientos.

Por otro lado, cada vez es más habitual que los niños coman en el colegio y que acudan al mismo en transporte público. Por tanto, es conveniente que los padres se informen bien sobre la alimentación que los niños recibirán en el colegio, pidiendo al centro información sobre los menús, y cualificación del personal del centro, así como medidas higiénicas y sanitarias.

En cuanto al uso del transporte escolar, la asociación sugiere que se conozcan las condiciones que ofrecen los centros, no sólo la información relativa al precio, sino también en cuanto a las características y servicios que incluye como seguridad, existencia de acompañantes, y horario.

Consumur pone a disposición del consumidor y usuario que desee recibir más información su Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario 968223082. También puede dirigirse a su sede social, ubicada en Calle Torre de Romo 74, bajo, en Murcia o a través de la web www.consumur.org.