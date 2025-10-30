Consumur elabora un decálogo de recomendaciones para la compra de disfraces con motivo de Halloween

Archivo - Máscaras de monos, cerdos y otros animales en una tienda, en Madrid (España) a 20 de febrero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ante la celebración de la fiesta de Halloween, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para asesorar a los consumidores y usuarios que vayan a adquirir los disfraces y accesorios, en el que se informa de los requisitos de seguridad que han de cumplir estos productos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los disfraces para niños se consideran un juguete, por lo que han de cumplir con los requisitos de seguridad y las normas específicas que se apliquen en función del juguete; así como el cumplimiento de las propiedades mecánicas y físicas, de superficie de ventilación o de inflamabilidad.

Así, deberán incluir el marcado CE, que significa que ese producto cumple con las exigencias esenciales de seguridad previstas en las normas comunitarias, el nombre y la marca del producto, la razón social, la dirección del fabricante e importador, así como las instrucciones y advertencias de uso.

Por ello, si se compra alguna máscara, hay que vigilar que cuente con suficientes orificios de ventilación y que sean adecuados para la edad de la persona que vaya a usarla.

En el caso de los cosméticos, debe leer bien el etiquetado en el que deberá constar, como mínimo, el nombre del producto, el fabricante e importador, incluida su dirección, la fecha mínima de caducidad, el número de lote y sus componentes.

En cuanto a los disfraces, además de leer el etiquetado de los mismos y comprobar que cumplen las normas de seguridad, se recomienda comprar aquellos que incluyan en el etiquetado las indicaciones de conservación, para seguir las instrucciones de lavado y mantenimiento correctas.

Se recomienda comparar los precios en varios establecimientos ya que es muy posible encontrar distintos precios para un mismo artículo según el comercio; exigir el ticket de compra o la factura; y conservar los catálogos comerciales y la publicidad del producto en la que se definan sus características.

Antes de hacer efectiva la compra, hay que informarse sobre la devolución del producto. El establecimiento no tiene la obligación de cambiar un producto que esté en perfecto estado, a menos que así lo haya anunciado; y si decide hacerse su propio disfraz, hay que procurar reciclar los materiales que no emplee y ser creativo.

Consumur recomienda a los consumidores y usuarios que deseen recibir más información que acudan a la organización, presencialmente, o bien llamando al Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, '968 223082'. También podrán hacerlo a través de 'www.consumur.org'.