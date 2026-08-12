Controlado el incendio forestal en Inazares (Moratalla)

Incendio en Inazares - 1-1-2

MORATALLA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este pasado martes por la tarde en Inazares (Moratalla) fue dado por controlado por el mando de la extinción a las 23.12 horas. Esto significa que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.

Efectivos del Plan Infomur se desplazaron a la zona a las 17.19 de ayer, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

En el dispositivo han participado dos brigadas forestales de defensa contra incendios procedentes de Caravaca de la Cruz y Zarcilla de Ramos, así como los helicópteros MU020 y MU030 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias que se retiraron cuando el incendio fue dado por estabilizado a las 20.19 horas.