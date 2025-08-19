Controlado un incendio rural en el paraje Casas del Pino (San Javier)

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Los equipos de emergencia han controlado un incendio que se ha declarado este martes por la tarde en el paraje conocido como Casas del Pino, muy cerca del polígono industrial El Pino II, en el municipio de San Javier, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido numerosas llamadas a las 16.25 horas alertando del incendio, que era muy visible desde la distancia.

Se ha activado la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, por lo que se han desplazado al lugar efectivos del Parque de San Javier, quienes han solicitado refuerzos a los bomberos del Parque de Los Alcázares que han podido controlarlo.