El COPRM aborda este jueves la relación entre psicología, deporte y salud mental

Archivo - Imagen de archivo. Pista de atletismo del polideportivo Manuel Ruiz, en Alcantarilla (Murcia) - AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA - Archivo

La VI Jornada sobre Psicología y Suicidio reunirá en Murcia a psicólogos, deportistas y entrenadores de alto rendimiento MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM), en colaboración con el diario 'La Opinión de Murcia', celebrará este jueves, 10 de septiembre, la VI Jornada sobre Psicología y Suicidio, que en esta edición estará dedicada a la relación entre suicidio y deporte.

La jornada comenzará a las 9.30 horas en la sede del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y reunirá a profesionales de la psicología y expertos vinculados al deporte de alto rendimiento para abordar las dificultades relacionadas con la salud mental en el ámbito deportivo, según ha informado la organización del evento.

Entre los participantes se encuentra la psicóloga especializada en Psicología del Deporte Toñi Martos, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la preparación de deportistas de alto rendimiento y ha trabajado en los últimos seis Juegos Olímpicos y en una edición de los Juegos Paralímpicos con deportistas, entrenadores, cuerpos técnicos, clubes y federaciones de distintas disciplinas.

También participará Almudena Académica, deportista de alto nivel con palmarés internacional en la Selección Española de Kárate y doctora en Ciencias del Deporte, especializada en análisis cuantitativo y econometría aplicada.

La jornada contará asimismo con la presencia de Ainhoa Pinedo, que ha competido durante más de 25 años a nivel internacional y fue pionera en la prueba de 50 kilómetros marcha. Pinedo participó también en la reivindicación para la inclusión de esta prueba en el calendario internacional de atletismo y en 2019 acudió al Tribunal Internacional del Deporte en Lausana por una denuncia relacionada con discriminación sexista.

Entre las ponentes también estará la gimnasta y entrenadora Lucía Guisado Muñoz, que comenzó a competir a los ocho años y ha participado como entrenadora en ocho Juegos Olímpicos, veinte campeonatos mundiales y veinticinco europeos. Guisado fue además seleccionadora del Equipo Nacional de Gimnasia Artística durante diez años.

El programa incluye también al entrenador olímpico y paralímpico Rafael Alcázar Corona, que ejerció entre 2008 y 2020 y actualmente es director gerente del Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia.

La jornada contará igualmente con expertos en salud mental, entre ellos Isabel Balaguer, y abordará las circunstancias relacionadas con el bienestar psicológico de los deportistas de alto rendimiento y el trabajo mental asociado a la competición, las lesiones, la presión y la consecución de objetivos deportivos.

Según los organizadores, el encuentro pretende abordar "el trabajo interno que el atleta, el ciclista, el gimnasta o el corredor tiene que realizar para que su cuerpo dé lo mejor de sí", así como las dificultades mentales que afrontan los deportistas para alcanzar sus metas.

La organización plantea asimismo la figura del psicólogo deportivo como un apoyo al trabajo de preparación del deportista, junto a entrenadores y cuerpos técnicos.