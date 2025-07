COPRM aconseja a los deportistas asesoramiento de psicólogos para gestionar su carrera y evitar frustración o estrés

MURCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de la Región (COPRM), Víctor Contreras, ha aconsejado a los jóvenes deportistas contar con asistencia de profesionales de la Psicología con el fin de gestionar sus carreras y poder afrontar la frustración, la presión y el estrés al que suelen estar sometidos desde edades muy tempranas.

En declaraciones a Europa Press, Contreras ha señalado que el deporte en edades tempranas (entre 0 y 18 años aproximadamente) o como se le denomina "deporte base", en esencia pretende formar al deportista en el área física, psicológica y social, así como en los valores propios del deporte (respeto, compañerismo o diversión, entre otros) y por su puesto "adquirir la técnica y la táctica propia del deporte que haya elegido practicar".

"Algunas de las dificultades psicológicas más comunes del deporte base con la que nos encontramos los profesionales de la Psicología del Deporte serían la tolerancia a la frustración, expectativas irrealistas del propio deportista o de los padres, problemas de conducta (como, por ejemplo, romper la raqueta de tenis), estrés por sobrecarga de actividades o entrenamiento, ansiedad y dificultades de relación con otros deportistas, incluso algunas lesiones provocadas por tener un estado de tensión mantenido", ha señalado.

Contreras ha precisado que, habitualmente, "con las pulsaciones altas durante los entrenamientos o la competición deportiva, es sencillo observar cómo las emociones están a flor de piel, a diferencia de la mayoría de situaciones de la vida cotidiana". Por ello, sobre todo los padres y entrenadores "detectan con relativa facilidad signos de estrés, ansiedad, descontrol emocional, frustración, irritación, miedo y tristeza", ha añadido.

"Un ejemplo frecuente que podemos ver en partidos y torneos deportivos es cómo algunos deportistas terminan antes de tiempo la competición porque la frustración se apodera de ellos, observando llanto o ira difícil de consolar", ha remarcado este profesional de la Psicología.

Por ello, ha explicado que el entorno "juega un papel determinante en dichas situaciones, donde los entrenadores, familiares y compañeros han de ser los encargados de calmar al deportista en primer lugar, y en segundo, alentar al deportista a cambiar su forma de vivir la situación".

"En el caso de que el propio entorno del deportista no observe resultados, sería oportuno contar con un experto para resolver la dificultad", ha apostillado.

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA

En este sentido, ha señalado que es "muy recomendable" contar con la atención de un profesional de la Psicología del Deporte, y ha instado a tener en cuenta que se trata del perfil "más cualificado" para realizar este trabajo, ya que "es el único que posee estudios sobre el desarrollo del deportista a nivel psicológico, físico y comportamental, además de conocer los condicionantes técnico-tácticos de un deporte específico".

Para contratar a un psicólogo del deporte, Contreras ha señalado que se pueden tener varias perspectivas como, por ejemplo, la tradicional, "donde surge una dificultad al deportista o al equipo y se intenta paliar lo antes posible, como por ejemplo cuando un tenista tiene problemas de confianza por no conseguir los resultados esperados".

En segundo lugar, ha señalado "la perspectiva que se está imponiendo actualmente, la cual pone el foco en la prevención, es decir, en contratar al Profesional de la Psicología del Deporte para mejorar el rendimiento y que todo siga en orden, como dice la famosa frase 'más vale prevenir que curar'".

A su juicio, "esta última opción sería la más adecuada, es menos costosa de implementar e, incluso, saldrá rentable económicamente, puesto que curar siempre conlleva un mayor esfuerzo por todas las partes implicadas".

PROBLEMAS EN DEPORTISTAS ADULTOS

Al ser preguntado por los adultos, Contreras ha recordado que los deportistas profesionales practican desde la infancia su deporte, "al cual le han dedicado más horas que a cualquier otra actividad de su vida".

"Hablamos de una persona que va todos los días a entrenar, con un calendario deportivo y de eventos, unos objetivos y un reconocimiento por parte de los demás que hace que se sienta valorado por ello", ha señalado.

Sin embargo, ha explicado que "un día llega el momento de su retirada y el deportista puede sentir como si estuviera al borde de un precipicio psicológico". "Ya no necesita a ir a entrenar, no tiene objetivos, ni reconocimiento y, en definitiva, puede perder la brújula que le guía hacia donde tiene que ir", ha remarcado.

"Por su puesto, esta situación puede acarrear gran malestar psicológico, como baja motivación, bajo estado de ánimo, tristeza, ansiedad, incluso en los peores casos, pudiendo llegar a sufrir trastornos psicológicos como depresión o agorafobia", tal y como ha advertido.

Por ello, ha considerado "fundamental" programar una retirada con algunos años de antelación, un aspecto en el que el profesional de la Psicología del Deporte cumple un papel clave, ya que ayudará al deportista a ir preparándose para una "nueva vida", lo que conlleva encontrar disfrute y sentirse valioso realizando otros trabajos que pueden estar relacionados o no con su deporte, con nuevos objetivos y un sitio donde ir todos los días a hacer actividades útiles.

Sin embargo, ha reconocido que, muchas veces, el deporte no proporciona tiempo para la retirada y ha citado ejemplos como una lesión repentina e incurable, una rescisión de contrato, o no encontrar patrocinador, lo cual propicia en el deportista una situación de "intenso entrés difícil de manejar".

En dichos casos, ha aconsejado actuar "lo más rápidamente posible" y ha afirmado que contar con un profesional de la Psicología del Deporte "va a ser fundamental para paliar la situación de estrés y reenfocar la vida cuanto antes".

"No me quiero olvidar de la mayoría de deportistas, los cuales no son profesionales y que también tienen retiradas en el deporte amateur, a los cuales también se les puede ayudar desde una perspectiva parecida", ha remarcado.

A su parecer, hay que tener en cuenta que los deportistas "saben hacer deporte", pero "nadie les ha enseñado herramientas para gestionar sus carreras". Por ello, ha considerado "fundamental" que estén aconsejados por profesionales cualificados en su desempeño deportivo.

"Existen muy buenos ejemplos de como ligas profesionales como la NBA, la NFL, entre otras, desarrollan programas de prevención con deportistas jóvenes con el objetivo de enseñar a manejar áreas de sus vidas muy relevantes como la económica, la psicológica, la alimentación, el ocio y tiempo libre o las redes sociales", ha remarcado.

En estos ámbitos, Contreras ha indicado que la prevención es "fundamental" porque el deportista "se encuentra con un choque de realidad como es el deporte profesional". "Es muy común que sientan que ellos no tienen el control de sus vidas, sino que los controlan otras personas o un calendario, por ello, muchos sienten un profundo malestar psicológico que cuesta reparar, si no se ha trabajado psicológicamente de forma previa", ha apostillado.

Ha citado algunos ejemplos como el de Ricky Rubio u otros jugadores de la NBA, competición en la que "traspasan al deportista a otro equipo en el otro extremo del país cada vez que lo decide una franquicia, pudiendo ser varias veces en una misma temporada"; o Carlos Alcaraz, "exigido por la presión de un calendario que parece no tener fin, donde se juegan prácticamente todas las semanas del año, de todos los años".

Por ello, ha considerado "fundamental" que los deportistas "aprendan a llevar sus vidas disfrutando de las mismas, pero para ello tendrán que saber manejar la presión o el estrés".