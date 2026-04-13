La creación de empresas sube un 49,2% en febrero en la Región de Murcia

Evolución del número de empresas creadas en la Región de Murcia en febrero de 2026 - EPDATA

MURCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 49,2% en febrero en tasa interanual con un total 352 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 25, un 46,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la comunidad de la serie histórica.

Con el ascenso de febrero, la creación de empresas en la Región encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 352 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 41,57 millones de euros, lo que supone un 343,17% más que en el mismo mes de hace un año (41,46 millones de capital desembolsado).

De las 25 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en Murcia, 12 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras nueve restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36%), Andalucía (+65,48%) y Comunitat Valenciana (+56,81%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69%) Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63%), Comunitat Valenciana (+29,07%) y La Rioja (+26,67%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, la Región de Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18%, 46,81% y un 25,79%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en Murcia en febrero, hasta las 73 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 92,81 millones de euros, cifra un 285,6% superior a la de febrero del año anterior.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...