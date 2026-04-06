CROEM: "La continuidad de la tendencia positiva permitirá reforzar la estabilidad laboral"

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha señalado que la "tendencia positiva en creación de empleo permitirá reforzar la estabilidad laboral y afrontar con mayores garantías un contexto económico cada vez más competitivo e inestable".

Tras conocerse los datos del paro del pasado mes de marzo, desde CROEM han señalado que "la caída del desempleo y el aumento de la afiliación reflejan la solidez del mercado laboral regional, con una evolución más favorable que la media nacional tanto en términos mensuales como anuales", según han informado desde la confederación en un comunicado.

En este sentido, consideran que "este dinamismo se apoya en la creación sostenida de empleo y en el avance de la contratación indefinida, que gana peso de forma significativa".