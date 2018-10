Cs asegura que se sentarán a hablar con Gobierno pero advierte no estar satisfecho con grado cumplimiento enmiendas

Publicado 24/09/2018 12:41:58 CET

Sánchez critica "presiones" del consejero de Hacienda y recuerda al Gobierno de López Miras que "tienen gobierno y presupuesto gracias a Cs"

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha pedido tranquilidad al Gobierno de Fernando López Miras, "que no se pongan nerviosos que nos vamos a sentar con ellos" para hablar sobre los Presupuestos de la Comunidad, "y empezaremos, si cabe, la negociación", si es que hay que empezarla, ha aseverado.

Sánchez ha reconocido, así, que no están satisfechos con el grado de cumplimiento de las enmiendas que presentaron a los Presupuestos. "Sin números finos, no estamos especialmente satisfechos, no es una novedad, al final se ponen a correr a última hora", de hecho, ha recordado, "el año pasado a estas alturas el nivel de cumplimiento era del 20-30 por ciento y en dos meses se pusieron a correr como locos". Al final "por estabilidad y responsabilidad" hubo Presupuestos.

El portavoz de Ciudadanos ha criticado, al respecto, la presión del consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, "que ha hablado de altitud de miras" para negociar los próximos Presupuestos. Y es que, ha acentuado, "si hay un partido con altura de miras ese es Ciudadanos", ha apostillado, "que lleva tres años dando estabilidad" a la Región, mientras que "el PP es como un mal estudiante, siempre va a última hora, estudiando el último día; de momento, ha ido aprobando con un 5 'pelao', pero veremos qué pasa este año".

En cuanto al anuncio del consejero, que el pasado miércoles afirmó que el Gobierno regional está negociando los Presupuestos de la Comunidad con Ciudadanos, Miguel Sánchez ha aclarado que ha podido haber alguna toma de contacto como con otros partidos, pero "la negociación no ha empezado".

El portavoz de la formación naranja les ha vuelto a pedir tranquilidad, "tenemos que sentarnos con ellos", recordándoles que "tienen gobierno y presupuesto gracias a Ciudadanos", pidiéndoles que "lo que nos tengan que decir, lo hagan en reuniones, con datos, papeles y números, y no con anuncios por prensa y señales".

"Nos tenemos que sentar con el presidente", ha continuado, pues "se ha pasado el verano haciendo anuncios electorales, para hablar cuestiones como el anuncio de la bajada del IRPF" porque éstas "no son cuestiones que se susciten en los medios ni de lanzar sables o mensajes de comunicación".

El portavoz de la formación naranja ha hecho mención al hecho de que la deuda de la Comunidad supere la barrera de los 9.000 millones de euros, declarando no entender como esto no le quita el sueño al presidente de la Comunidad, "por contra hace anuncios electoralistas". Sánchez se ha preguntado, así, cómo piensa bajar los impuestos López Miras, "queremos saberlo con la calculadora en mano; con rigor".

En rueda de prensa, ha señalado que en este último periodo de legislatura "mientras otros ya están en campaña", Ciudadanos seguirá trabajando por poner en marcha la Ley de Aceleración Económica, "para legislar más de 20.000 empresas y estabilizar 50.00 puestos de trabajo directos, además de acabar con 4-5 años de trámites burocráticos", confiando en que esté terminada y aprobada para el 17 de octubre.

Así como por la Ley de Gobierno abierto y lucha contra la corrupción, la Ley de Música, seguir trabajando en la Ley del Mar Menor, en la comisión para la llegada del AVE a Murcia, o la reforma del Estatuto de Autonomía, "una agenda llena de trabajo para los próximos siete meses mientras otros piensan en campaña sine die".