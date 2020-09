Cs celebra la disposición de López Miras a realizar test masivos de saliva a toda la comunidad educativa

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha acordado, en la reunión celebrada este jueves con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la realización de cribados masivos a la población a través de test de saliva de COVID-19 en cuanto se apruebe su uso por el Ministerio de Sanidad.

La formación 'naranja' viene impulsando la adopción de esta medida desde julio, como se hace en algunas universidades de Estados Unidos y como informó que se haría en Galicia. El Ministerio creó la semana pasada un grupo de trabajo específico para analizar el uso de esta herramienta en el país.

La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma de España en anunciar la adopción de esta medida.

El portavoz parlamentario liberal y el presidente del Ejecutivo regional han esbozado incluso unos primeros números de los tests masivos, que en un primer momento "debería alcanzar a los 290.000 alumnos y 27.000 profesores que conforman la comunidad educativa".

Molina ha calculado que el coste de dos test semanales para toda la comunidad "supondría un gasto aproximado de unos cinco millones de euros para todo el curso".

ENFERMERÍA ESCOLAR

El parlamentario también ha trasladado en la reunión la propuesta de Cs de que este cribado sea realizado por enfermeros en los centros educativos, para lo que el proyecto de enfermería escolar que la formación reivindica desde 2016 "sería ahora más necesario que nunca, máxime cuando ya se ha aprobado en Castilla-La Mancha y porque aportaría la seguridad y confianza necesarias para este inicio de curso".

Molina ha considerado que "ya no existen excusas económicas para frenarlo, al poder usar para su implantación y la de los test masivos parte de los 72 millones que el Gobierno central transferirá para frenar la pandemia en el ámbito educativo".

Igualmente, ha trasladado también a López Miras la necesidad de que pymes y autónomos vean rebajada su presión fiscal para favorecer la recuperación económica, al tiempo que "los sectores más golpeados por esta crisis deben ver ampliadas sus coberturas y protección social".

En este sentido, ha incidido en la "actitud positiva" de su grupo parlamentario y de los consejeros de Ciudadanos como socios de gobierno, "una colaboración constructiva a la que aportamos propuestas como la extensión de las coberturas a los afectados por ERTE o no reducir sus prestaciones del 70 al 50%, así como que puedan aprovechar este 'impasse' para mejorar su formación".

Sobre el alivio fiscal, el portavoz parlamentario liberal ha trasladado al jefe del Ejecutivo su apuesta por la reducción del IVA al 4% para sector turístico y hostelero, "tan golpeado por la crisis".

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de apoyar medidas de reactivación como las ayudas a coste cero para pymes y autónomos de la Línea COVID y la tramitación y aprobación "cuanto antes" de la Ley de Servicios Sociales, "una normativa necesaria y urgente para que sirva como escudo contra los efectos de la crisis socioeconómica derivada de la pandemia".

La propuesta legislativa de la Consejería de Política Social establecerá, entre otras medidas, "un catálogo homogéneo de prestaciones, acabar con la inequidad en las mismas" porque "no puede haber murcianos de primera o de segunda dependiendo de donde residan", ha explicado Molina.

Por último, David Sánchez, secretario de Programas y Comunicación de Ciudadanos en la Región de Murcia, ha indicado que "estamos consiguiendo mucho más dialogando que peleándonos".

"Hoy nuestra Región da un paso firme en la dirección correcta, desde Ciudadanos no hemos dejado de insistir en este tema desde julio, y hoy es una realidad; no necesitamos huelgas, ni reproches, ni luchas partidistas. Hoy necesitamos una tregua política que nos permita luchar unidos, codo con codo, contra el virus", ha apostillado, tras insistir en que "será muy complicado luchar si no estamos unidos".