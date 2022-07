Cs e ILP Mar Menor acuerdan defender que se mantenga la Acción Popular en la Ley de Personalidad Jurídica

Una enmienda al artículo 6 presentada por PSOE y Podemos sin el apoyo de ILP Mar Menor elimina esta posibilidad, según Cs

MURCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Mar Menor han acordado defender que se mantenga la Acción Popular que originalmente proponía ILP en el texto final de la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor y su cuenca que se tramita en el Congreso, según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

Y es que "una enmienda presentada por PSOE y Podemos elimina esta posibilidad originariamente pedida por ILP para que cualquier ciudadano pueda defender al Mar Menor y su cuenca de los ataques de cualquier administración o individuo, dejando esta prerrogativa exclusivamente al Comité de Representantes", lo que a juicio de Ciudadanos "cercena una de las más importantes vías de defensa de nuestra joya salada".

El partido liberal, a través de una de las enmiendas que ha presentado, puede corregir la situación. Ciudadanos ha añadido, además de mantener la Acción Popular, el derecho de "cualquier persona física o jurídica" para poder "consultar directamente al Comité de Expertos cualquier cuestión que considere relevante en cuanto a la protección del Mar Menor y su cuenca para recibir el asesoramiento técnico y jurídico necesario para hacer valer su pretensión ante el Tribunal correspondiente".

Todo ello, de forma que la Acción Popular, además de mantenerse, "se vea así reforzada en un adecuado asesoramiento técnico y jurídico que en la propuesta original no estaba considerado".

"Nuestra lucha por el Mar Menor no va a parar hasta que no tengamos una ley adecuada a la importancia de nuestra joya salada", según ha declarado la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia, María José Ros.

En este sentido, ha señalado que la Acción Popular "es la más importante de las diferentes acciones de defensa de un Mar Menor cuando ya esté dotado de personalidad jurídica, y resulta esencial blindar esa posibilidad y reforzarla con el asesoramiento del comité de expertos que se creará con la Ley".

"Nadie puede arrebatar al pueblo el derecho que se ha ganado a defender el Mar Menor", según Ros, quien espera que PSOE y Podemos "recapaciten y acepten nuestra enmienda, no tenemos problemas en sentarnos a ver la mejor redacción posible y transaccionar enmiendas, pero la Acción Popular debe mantenerse o la Ley nacerá coja".

ILP Mar Menor ha hecho saber a Ciudadanos que "está de acuerdo" con la enmienda del partido liberal al artículo 6 para mantener la Acción Popular, que "cualquier persona debe estar legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor, y pueda así hacer valer los derechos y las prohibiciones de la Ley y las disposiciones que la desarrollen".

Se trata, por tanto, del "establecimiento de una verdadera acción popular o pública, un mecanismo que favorece el acceso a la justicia en asuntos ambientales, reconocido además por el artículo 125 de nuestra Constitución, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y otras leyes sectoriales referidas a costas, suelo y patrimonio histórico, siendo asimismo conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, basada en la competencia en materia de legislación procesal (artículo 149.1.6 de la Constitución Española)", según Cs.

Los liberales no esperan que PP o Vox, que no han presentado ninguna enmienda a la Ley, apoyen propuestas para mejorarla, aunque "los conservadores y los populistas ultra-conservadores deberían empezar algún día a sumar y no restar como hasta ahora en la defensa del Mar Menor", ha añadido Ros.

"Mañana martes se debaten las enmiendas, es de nuevo un día muy importante para todos los que amamos el Mar Menor. PSOE y Podemos ya fueron valientes cuando le pedimos que iniciaran desde la mesa del Congreso la tramitación parlamentaria, ahora deben seguir siendo valientes y votar a favor la enmienda de los liberales para mantener la Acción Popular en la Ley para la defensa del Mar Menor", ha concluido Ros.