Cs interpondrá un recurso de amparo ante el TC por el "secuestro" del grupo parlamentario por los tránsfugas

Martínez Vidal, denuncia que "hay que acabar con este tipo de prácticas que corrompen y devalúan nuestra democracia"

CARTAGENA (MURCIA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la mesa de la Asamblea regional de la Región de Murcia haya rechazado los dos escritos presentados por los diputados de la formación, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, contra los cambios en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, secuestrado por la mayoría de diputados tránsfugas y en el que se han hecho con la portavocía.

"Los diputados legítimos de Ciudadanos nos encontramos vetados y silenciados de la forma más escandalosa: no podemos asistir a las comisiones y no tenemos voz en los plenos, mientras que los tránsfugas expulsados del partido usan el grupo parlamentario para defender ideas al dictado del PP. Con esto, el PP se ha asegurado la mayoría parlamentaria que no obtuvo en las urnas", ha indicado Ana Martínez Vidal.

La coordinadora de Ciudadanos ha subrayado que "estamos viviendo una situación injusta y antidemocrática. Lucharemos hasta el final en los tribunales de justicia para defender nuestros derechos como únicos diputados legítimos del grupo parlamentario Ciudadanos. Hay que acabar con este tipo de prácticas que corrompen y devalúan nuestra democracia".

De esta forma, ha indicado, la dirección okupa, los tránsfugas expulsados del partido, usan el grupo parlamentario para defender ideas "al dictado de otro partido diferente al que concurrieron a las elecciones", según informaron fuentes de Cs en un comunicado.

"Es una situación inaceptable, injusta e ilegítima a todas luces. Un auténtico fraude a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que un grupo parlamentario aplique el programa político de otro partido? Es una forma de corrupción que deslegitima las instituciones", ha señalado.

Martínez Vidal ha recalcado que en la Región de Murcia, tanto el Gobierno como la Asamblea regional, ya no responden a la voluntad de los votantes. "Están secuestrados por una banda de tránsfugas que solo se representan a sí mismos. La mayoría absoluta que el Partido Popular no pudo conseguir en las elecciones, la ha conseguido comprando diputados. Pero eso no es la democracia, es una perversión del sistema", ha concluido.