Cs justifica la moción por la situación "límite" derivada del 'vacunagate' y la querella contra Mario Gómez

Rueda de prensa de la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, y el concejal de la formación en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, sobre la moción de censura - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

Circunscribe la crisis al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Murcia y desmiente que afecte a 5 municipios

MURCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos y candidata a la Presidencia del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha destacado que la moción de censura presentada por su partido y el PSOE responde a una decisión "difícil pero muy meditada" ante una situación "límite" generada, sobre todo, por el denominado 'vacunagate' y por la "querella criminal" presentada por el PP contra el concejal de Cs en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez.

Así lo ha hecho saber la hasta ahora consejera de Empresa, Industria y Portavocía del Ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañada por Gómez para explicar las razones que han llevado a la formación naranja a presentar esta moción con la que desalojarían del poder al PP, con el que han gobernado en coalición desde el inicio de la legislatura.

Martínez Vidal Se ha mostrado decepcionada con el Pp de la Región, con el que dice que Cs ha intentado con todas sus "fuerzas" continuar dentro del Gobierno de coalición. "Hemos sido durante toda esta legislatura y somos un partido leal, que ha cumplido íntegramente con nuestro acuerdo de gobierno", según la coordinadora, quien ha reprochado que el PP de la Región ha empujado a Cs a esta situación "tras muchos meses de inestabilidad y ante una situación límite".

"Cs siempre ha sido y será una garantía de transparencia, y con el PP regional os ha resultado totalmente imposible ante las continuas trabas en nuestra gestión", según la coordinadora, quien ha criticado que los 'populares' han demostrado que "solo saben gobernar con mayorías absolutas y no en coalición".

A su juicio, "no podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios, de una pésima imagen de nuestra Región que trasciende a nivel nacional". Ha remarcado que la confianza que Cs ha ido ganando "centímetro a centímetro" se a ido perdiendo "metro a metro" con el PP en la Región.

Ha reivindicado que Cs fue el único partido que inició una comisión de investigación dentro de su propio Gobierno, sobre el proceso de las vacunas, y recuerda que la formación naranja lleva semanas solicitando la lista 'VIP' de altos cargos vacunados desde la Consejería de Transparencia, y le ha resultado "totalmente imposible" acceder a esta información, algo que considera "inadmisible" como socio de gobierno.

Ha defendido que los murcianos "no se merecen un 'vacunagate' ni más escándalos mediáticos diarios, ni esta inestabilidad en plena crisis sanitaria, ni que el PP regional esté obstaculizando la gestión de este Gobierno".

Por todo ello, reconoce que Cs ha hablado con la primera fuerza política en las últimas elecciones regionales, el PSOE, y los dos partidos están convencidos de que es "necesario e imprescindible" un cambio en la Región y que, además, "va a traer estabilidad y prosperidad" a la Comunidad.

Igualmente, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad, confianza y esperanza" a todos los murcianos, porque Cs "ha demostrado y va a seguir demostrando que la transparencia en las instituciones es posible".

AFECTA A LA REGIÓN Y AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Al ser preguntada por si este movimiento se limita a Murcia o si hay otras mociones previstas en otras comunidades, Martínez Vidal ha indicado que esta moción presentada al Gobierno de la Región y al Ayuntamiento de Murcia "se circunscribe exclusivamente al Ejecutivo autonómico y al Consistorio".

"Únicamente hemos tenido que actuar de esta manera tras las incesantes trabas, los escándalos mediáticos y tras la querella que ha interpuesto el PP regional contra un concejal de nuestro partido", Mario Gómez, que les ha llevado a una situación "límite", ha advertido.

Martínez Vidal reconoce que Cs ha intentado solucionar estas "diferencias" en el seno de la coalición, pero ha advertido que se trata de la "pérdida de confianza de los murcianos en las instituciones" y la formación naranja "no puede ser cómplice de esta situación".

En cualquier caso, ha desmentido que esta situación y el cambio de gobierno pueda afectar hasta a cinco municipios de la Región. "No es cierto en ningún caso, no ha habido ninguna conversación con el PSOE que no sea exclusivamente relativa al Gobierno de la región y al Ayuntamiento de Murcia", ha aseverado.

Al ser preguntada por lo que ha cambiado desde que se anunció la modificación de la Ley del Presidente para permitir a López Miras volver a presentarse al cargo, Martínez Vidal ha recordado que esa reforma es una de las medidas que Cs va a adoptar dentro de la Consejería de Transparencia.

"Lo hemos hecho con el PP y lo haremos con el PSOE", según la coordinadora, quien ha asegurado que continuará apoyando esa modificación porque cree fírmemente en que "es necesaria la limitación a 8 años tanto del presidente como de los consejeros".

En cuanto a lo que ha cambiado desde entonces, ha recordado que Cs lleva aguantando esta situación "desde hace muchos meses", tanto por las vacunasciones "irregulares" como por la "inestabilidad que ha provocado la dimisión forzada por Cs de la Consejería de Salud y del SMS, incluyendo un consejero".

"Hemos sido la única comunidad de España que ha presentado un descontrol total en el proceso de vacunación, lo que supuso un punto de inflexión", según Martínez Vidal, quien afirma que los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento "han dificultado muchísimo las relaciones" de los dos partidos y ha "quebrado" su confianza.

"Nosotros no podemos gobernar con un partido que contrata espías o que interpone querellas contra su socio de gobierno", según la coordinadora de Cs.

Respecto al momento en el que comenzaron las negociaciones con el PSOE, Martínez Vidal recuerda que ellos han hablado esta última semana. "En cualquier caso, es una decisión que se ha consensuado también con la dirección nacional de Cs", según Martínez Vidal, quien recuerda que la formación naranja lleva "meses" trasladando esta situación de "obstaculización permanente" tanto en el Gobierno regional como en el Ayuntamiento de Murcia.

"Ha llegado esta situación límite, sobre todo por la interposición de una querella criminal" contra Gómez, ha indicado Martínez Vidal, a quien le consta que el cese del concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Felipe Coello, "responde exclusivamente a un pacto entre el PP y VOX para sacar adelante los Presupuestos" de la Comunidad.

Ha recordado que cs más de 40 días pidiendo el cese de este concejal, lo que a su juicio "demuestra que hay una falta de lealtad por parte del PP".

Ha justificado la moción, precisamente, en que "estamos en plena pandemia y se ha producido una inestabilidad en el gobierno que es totalmente inaceptable dada la situación de crisis sanitaria". En esta tesitura, cuando se trata de "comprometer vidas humanas con el 'vacunagate' y otros muchos casos, no nos podemos permitir contar con un socio de gobierno que no nos permite gestionar con libertad".

Ha recordado que Cs es un partido de "gobierno" y que ya está gobernando. "Lo fácil para nosotros hubiera sido guiarnos por la inercia y continuar con este PP que lleva 26 años gobernando, que ha demostrado que no sabe gobernar en coalición", según Martínez Vidal, quien aclara que "no se trata de presidencias ni de vicepresidencias", sino de que sus políticas "se puedan llevar a cabo sin obstrucción".

COMPOSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

Al ser preguntada por si la actual vicepresidenta y compañera en Cs, Isabel Franco, mantendrá el cargo en el nuevo Gobierno regional, Martínez Vidal ha avanzado que quedan 5 días para negociar las condiciones de este nuevo Ejecutivo con el PSOE. "Tenemos que ver en qué términos y de qué manera", ha añadido la coordinadora, quien ha asegurado que su prioridad será anteponer el interés de los murcianos.