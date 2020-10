Cs pide consenso y agilidad ante la ausencia de hoja de ruta del PP y PSOE en materia de infraestructuras para la Región

MURCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos recuerda que no entrará en la eterna discusión política de PSOE-PP sobre las infraestructuras clave de la Región de Murcia. Según ha declarado la coordinadora autonómica del partido liberal, Ana Martínez Vidal, "durante décadas, los diferentes gobiernos del PP y PSOE han demostrado no tener una hoja de ruta en la planificación de infraestructuras de transporte en nuestra Región. Desde Cs creemos que se ha sobrepasado el tiempo de descuento, por ello pedimos una tregua política real y un apoyo unánime a infraestructuras como la ZAL de Cartagena y el Puerto de El Gorguel, que durante años no han sido prioritarias para las administraciones Regional y Central".

Con el escenario post-COVID, "no podemos acumular más retraso ni desidia en la ejecución de aquellas infraestructuras de las que se dispone del presupuesto necesario y las correspondientes autorizaciones administrativas. Se trata de infraestructuras que han de actuar de palanca de reactivación en esa ineludible búsqueda de mayor competitividad y eficiencia", ha añadido.

Y es que, según explica, tras décadas de "gresca" política, ni los sucesivos gobiernos de España ni los gobiernos regionales monocolor han sabido desarrollar con eficiencia lo que ellos mismos clasificaban como prioritario.

"La ZAL de Cartagena, que obtuvo financiación europea en 2016 y 2017 y que acaba de recibir autorización de la Unión Europea, no ha sido desarrollada. Han pasado por puestos de responsabilidad en este sentido dos ministros del PP (Ana Pastor e Íñigo Joaquín de la Serna) y dos ministros del PSOE (José Blanco y José Luis Ábalos), así como cuatro consejeros con competencias de Fomento del PP", asevera.

"El PSOE intenta culpar al PP y arrastrar con la inoperancia de éste a Ciudadanos, mientras el PP ha estado bloqueando las soluciones demasiados años ya. La falta de compromiso y desidia de ambos en el tema de infraestructuras es manifiesta y Ciudadanos no se prestará a su lucha partidista", apunta.

Por este motivo, Ciudadanos ha presentado en la Asamblea Regional una moción para que todos los partidos puedan mostrar su apoyo sin ambages al desarrollo de la ZAL de Cartagena, el Corredor Mediterráneo y la dársena de El Gorguel, con varias actuaciones clave que dependen de PP y PSOE:

Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del Estado, debe autorizar la compra anunciada por la Autoridad del Puerto de Cartagena de adquisición de los terrenos de la ZAL de Cartagena. Y el PP debe cumplir con el compromiso de la Autoridad del Puerto de Cartagena (APC) y comprar los terrenos de la ZAL de Cartagena a SEPES.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), debe impulsar la ejecución de la estación intermodal prevista en la ZAL de Cartagena, sobre la que aún no se ha pronunciado. Del mismo modo, que el Consejo de Ministros debe pronunciarse a favor de la declaración como "proyecto estratégico de interés público de primer orden" de la nueva terminal de contenedores de El Gorguel, lo que venimos reclamando desde Ciudadanos sin descanso.

Cs también reclama que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe ya impulsar la finalización de inversiones tan importantes para nuestra Región como son el AVE y el Corredor Mediterráneo, ambos llegando a Murcia, Cartagena y Lorca.

Finalmente, el Gobierno de España debe incluir entre los proyectos para los que se solicite financiación europea dentro del Mecanismo 'Next Generation EU' El Gorguel, la ZAL de Cartagena y el Corredor Mediterráneo.

Valle Miguélez, Portavoz adjunta de Ciudadanos en la Asamblea Regional, insiste en que "si de verdad existe voluntad política para resolver la situación, los partidos apoyarán de forma unánime la moción y se volcarán en su efectiva ejecución, dejando a un lado la disputa, la hipocresía y el insulto. Debemos extirpar las rencillas de la vieja política y de una vez por todas resolver los graves problemas de infraestructuras de la Región de Murcia, no buscar culpables sino encontrar soluciones".

Miguélez ha reprochado al PSOE "que culpe al Gobierno Regional en coalición de no asumir sus competencias cuando la titularidad del suelo es de SEPES, que tiene la obligación de desarrollarlo, en cuanto a la estación intermodal le corresponde a ADIF, todas entidades dependientes de gestión socialista, y al PP por no agilizar la adquisición de los terrenos de la ZAL de Cartagena".

Para la diputada, "es el momento de demostrar con hechos que "a todos los partidos políticos nos preocupa de verdad el retraso histórico de la Región de Murcia en infraestructuras y apostar por solucionarlo y no por seguir a la gresca por ver a quién culpamos porque no lo está solucionando".