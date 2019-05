Cs pide la dimisión de López Miras por considerar "un disparate" el informe de los cardiólogos sobre Hemodinámica

Publicado 04/05/2019 13:30:42 CET

MURCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

A cuenta de las palabras del presidente autonómico, Fernando López Miras, calificando de "disparate" el estudio de los responsables del área de Cardiología del Hospital Santa Lucía, que concluye que el horario parcial del servicio de Hemodinámica aumenta significativamente los niveles de mortalidad de los infartados, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, asegura que "el único disparate aquí es tener que sufrir a un presidente regional elegido a dedo que no da la talla, que habla sin leer, o puede que incluso sin saber que existe un informe del equipo de cardiólogos del Santa Lucía que demuestra el aumento de la mortalidad debido a los traslados a Murcia".

"Tras esas palabras el señor López Miras debería dimitir, no sin antes leer el informe y pedir disculpas por su ignorancia, pero como no lo va hacer, serán los cartageneros y el resto de ciudadanos de la Región de Murcia los que lo echen de San Esteban el próximo 26 de mayo", señala el portavoz liberal, que ha anunciado que la reprobación que defenderá en el último Pleno ordinario de la legislatura, el próximo 10 de mayo, incluirá no sólo al consejero de Salud, Manuel Villegas, sino también el nombre de Fernando López Miras.

Padín recuerda que hace meses que le rogamos a la candidata popular, Noelia Arroyo, que intercediera ante sus compañeros de partido para hacer posible cuanto antes la ampliación horaria a las 24 horas, "pero se negó a hacerlo, se mantuvo todo este tiempo en un arrogante y servicial silencio; sólo ahora, tras la presión de los colectivos vecinales, sociosanitarios, los partidos y los medios de comunicación y ante la amenaza de un castigo mayor en las urnas, el PP rectifica, pero nadie en Cartagena va a olvidar que ni el consejero de Salud ni el presidente de la Comunidad quieren ampliar el servicio, y que lo han mantenido a tiempo parcial durante muchos años".

En cualquier caso, Noelia Arroyo llega tarde y mal, "dice ahora que está en su programa municipal, cuando es una competencia autonómica, y pide moderación cuando el único que no la tiene es López Miras, es sencillamente ridículo, un verdadero disparate".

Asimismo, Manuel Padín asegura que la candidata del PP "no tiene que preocuparse por nada, porque Ciudadanos adquirió mucho antes el compromiso de trabajar para ofrecer el servicio de Hemodinámica a tiempo completo en cuanto llegue el Gobierno regional tras las elecciones autonómicas".

Además de denunciar públicamente la situación, como han hecho el resto de partidos salvo el PP, Ciudadanos ha usado todas las herramientas políticas a su disposición para lograr el objetivo de las 24 horas, "hemos logrado que se convoque en los próximos días el Consejo de Salud para analizar el estudio de los cardiólogos y dictaminar la necesidad de la ampliación horario, y hemos registrado una moción de reprobación para presionar a todos los estamentos autonómicos donde gobierna el PP".