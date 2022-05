Cs pide al Gobierno de España que impulse la aprobación de una ley que financie de forma autónoma a las Fuerzas Armadas

MURCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos pide al Gobierno de España que dote a las Fuerzas Armadas de un sistema de financiación a largo plazo autónomo e independiente de los intereses políticos. Los liberales apuestan por una asignación que debe quedar desvinculada de los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo un mínimo de inversión del 2% del PIB en un máximo de cinco años, así como un mecanismo de control y supervisión del gasto militar por el Parlamento.

En una proposición no de ley formulada a la Mesa del Congreso, Ciudadanos insta a aplicar acciones que otorguen a los ejércitos certidumbre económica, así como posibilidades de planificación plurianual, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Polonia.

Durante la Cumbre de la OTAN celebrada en el año 2014, nuestro Gobierno de entonces se comprometió con nuestros socios internacionales al establecimiento de una inversión mínima del 2% del PIB para el presupuesto en Defensa, en un plazo máximo de diez años. Dicho compromiso fue ratificado por Pedro Sánchez en la última cumbre de la OTAN celebrada en julio de 2018, al poco de acceder al Gobierno.

A pesar de esta promesa para cuyo cumplimiento apenas quedan dos años, en 2021 España fue el segundo país que menos gasto dedicó a la partida presupuestaria de Defensa, con apenas el 1.02% del PIB. El compromiso que adquirió el Gobierno, si bien no es vinculante per sé, sí proyecta una imagen de la credibilidad de un país para con sus socios internacionales, por lo que su incumplimiento y, sobre todo, la indisimulada intención política de no abordar el mismo, coloca a nuestro país a la cola en relevancia estratégica internacional.

"Nuestro país debe contar con una Defensa fuerte, moderna, bien dotada y bien financiada, que cuente con personal preparado y profesionalizado. Nuestras Fuerzas Armadas merecen un Gobierno que impulse una cultura estratégica nacional y un tejido empresarial asociado a este sector; que lo defienda sin complejos, y, también, un Gobierno que lleve a cabo una labor pedagógica e informativa en la sociedad que fomente entre sus ciudadanos la admiración por la labor que desempeñan nuestros Ejércitos", ha declarado María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia.

Los objetivos que persigue la política de Defensa de nuestro país están reconocidos por la Constitución Española y son de una importancia capital, especialmente si atendemos a la actual coyuntura en la que hemos sido testigos en directo del inicio unilateral de un conflicto en Europa. Por ello los liberales piden que se articule un instrumento jurídico capaz de otorgarle a nuestras Fuerzas Armadas la autonomía financiera, certidumbre y estabilidad económica que requieren.