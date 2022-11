Cs pide al PP que evite la fuga de profesionales médicos con partidas específicas en los presupuestos para 2023

MURCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha demandado al Gobierno de Fernando López Miras que incluya en los presupuestos partidas específicas para la ampliación de plazas de fisioterapeutas, personal administrativo y de atención hospitalaria, así como para los nuevos SUAP acordados, y también para incrementar en un 40% los complementos para los profesionales sanitarios que trabajan en puestos de difícil cobertura y evite así la actual fuga de estos profesionales a otras regiones.

No todas las nuevas medidas sanitarias ofrecidas a los sindicatos de médicos y enfermeros parecen haber encontrado acomodo en los presupuestos presentados y los liberales comparten con los sindicatos la cautela necesaria sobre las nuevas promesas, ya que el PP ha ido incumpliendo una tras otra. "El caso más evidente fue este verano pasado, cuando por sorpresa detrajo de las nóminas de septiembre los profesionales los extras acordados para el verano, que aún no ha devuelto", afirman desde la formación naranja.

"Con nosotros acordó una gratificación a sanitarios y una oferta pública de empleo de calidad en Sanidad, y de eso no ha hecho nada, así que López Miras ya no tiene credibilidad. Desde Ciudadanos demandamos que todas las promesas que ha hecho a los sindicatos sanitarios las plasme en los presupuestos o serán papel mojado. López Miras debería también recapacitar sobre la incapacidad del consejero de Sanidad para mediar en el conflicto o sus continuas ocurrencias como las de las ambulancias sin médicos, ya que los sindicatos 'no se fían' ya de él", ha declarado María José Ros, coordinadora autonómica de Cs en la Región.

Desde Ciudadanos proponen un plan de choque para la Sanidad murciana que debe incluir el ofrecimiento de condiciones laborales estables y competitivas a los profesionales sanitarios, entre las que se puede implementar ofrecer contratos de 3 años para los que realicen los MIR en la Región de Murcia.

Asimismo, facilitar la promoción interna entre los profesionales sanitarios, tanto en atención primaria como en atención especializada, ofrecer contratos de larga duración y promover ofertas públicas de empleo cada dos años.

En tercer lugar, el incremento del número de plazas ofertadas en el ámbito sanitario en las Universidades Públicas de la Región de Murcia y seguir mejorando su calidad formativa, así como instar al Gobierno de España a aumentar las plazas MIR y EIR.

Por otro lado, piden incrementar el pago por asumir cupos y reducir el tiempo de espera para las citas en atención especializada, así como crear actividad asistencial en horario de tardes de 4 horas adicionales para atender 22 pacientes más por profesional.

Del mismo modo, incrementar en un 40 por ciento los complementos de profesionales sanitarios que trabajan en puestos de difícil cobertura para intentar que se cubran muchas plazas vacías y se evite la fuga a otras regiones.

Otras demandas son la inversión en equipamiento sanitario puntero y en investigación sanitaria, la promoción de la Región de Murcia en el ámbito nacional e internacional como destino de calidad para estudiar profesiones sanitarias, la eliminación de las trabas que limitan que profesionales no residentes en nuestra comunidad decidan prestar sus servicios en ella y facilitar la homologación de los títulos de profesionales sanitarios procedentes del extranjero.

"La sanidad es uno de los pilares de nuestra sociedad, y la tenemos transferida, aquí no el PP no tiene el comodín de Sánchez al que echar la culpa, López Miras debe 'ponerse las pilas' e incluir todas las promesas en los presupuestos", ha concluido Ros.