Cs propone tramitar la regulación del Mar Menor como Proyecto de Ley para "mejorar" el texto y lograr "mayor consenso"

Publicado 09/01/2020 20:36:45 CET

Calcula que la tramitación concluirá en cuatro o cinco meses "si no hay demoras y si la gente se dedica a construir y no a destruir"

MURCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha decidido tramitar las medidas para la recuperación integral del Mar Menor como un Proyecto de Ley, y no como un Decreto-Ley tal y como estaba previsto. El objetivo es introducir "mejoras" y que el texto reúna "el mayor consenso posible".

Así lo ha hecho saber el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en la Asamblea Regional, Juan José Molina, en una rueda de prensa convocada este viernes para aclarar la postura de la formación naranja de cara a la celebración este viernes de la Diputación Permanente de la Asamblea que tendrá que decidir la forma de tramitar esta regulación.

En concreto, este viernes será debatida la convalidación del Decreto, a lo que Ciudadanos se opondrá, pero la formación naranja propondrá convalidarla como Proyecto de Ley. A continuación comenzará todo el proceso que lleva emparejado y que Molina calcula que concluirá en cuatro o cinco meses "si no hay demoras y si la gente se dedica a construir y no a destruir".

En este sentido, ha desmentido que sea una "cuestión de poner más o menos metros" en la franja de litoral en la que se prohíbe el uso de fertilizantes. "Es uno de los asuntos que se tocará o no", según Molina, quien ha destacado que Cs no tiene "ningún miedo" a exponer esta regulación para que se hagan mejoras "si es posible".

Ha recordado que la formación naranja celebró este miércoles una reunión en la que se abordó, principalmente, el asunto del Mar Menor, así como los 'pros' y 'contras' que tenía tramitar la regulación como un Decreto Ley o como un Proyecto de Ley. Tras sopesarlo y consultarlo con los consejeros de Cs en el Gobierno regional, la formación ha tomado la decisión de apostar por su tramitación parlamentaria como un Proyecto de Ley.

En una comparecencia acompañado de los consejeros Ana Martínez Vidal y Miguel Motas, así como la diputada regional Valle Miguélez, Molina ha destacado que "se trata de una ley de suma importancia para nuestra Región, por todos los sectores que abarca, y por ello en Ciudadanos consideramos que requiere el máximo consenso posible".

"Es una decisión tomada por el grupo parlamentario habiendo consultado a nuestros consejeros en el Gobierno y estando conformes con este trámite parlamentario", ha añadido el portavoz naranja, quien ha destacado que Ciudadanos "siempre ha actuado en defensa de la recuperación ambiental del Mar Menor tanto en esta como en la pasada legislatura". A su juicio, "es evidente que la política ambiental llevada a cabo durante las últimas décadas, tanto como por el PP como por el PSOE a nivel regional y nacional ha sido a todas luces insuficiente".

"Hemos exigido siempre que se tomen medidas valientes para garantizar la protección de nuestra joya medioambiental, lo dejamos muy claro en el último pleno monográfico sobre el Mar Menor y prueba de ello es también este Decreto Ley que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno, que nos parece bueno, que es potente y bastante restrictivo", ha considerado Molina.

El diputado regional ha puntualizado que el Decreto está vigente desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hace unos días, por lo que su contenido se tiene que cumplir. "Cuando pase a ser una Ley, estará mejorada por esas enmiendas y postulados que intentaremos introducir", ha remarcado.

En este sentido, ha añadido que "haremos siempre en este y cualquier asunto aquello que consideremos mejor para los intereses de nuestra región y de los ciudadanos que en ella vivimos", destacando que las decisiones de Ciudadanos "están y estarán siempre por encima de las críticas, las presiones e incluso las amenazas del tipo que sea, incluidas las de mociones de censura".

Molina ha destacado que, a pesar de la decisión, "seguimos trabajando de forma leal con nuestros socios de Gobierno, intentando consensuar todo lo que sea posible en las mejoras que se hagan al decreto".

El portavoz liberal también ha hecho un llamamiento al PSOE, al que ha pedido que "se una a la defensa del Mar Menor, ya que hasta ahora no ha querido participar en el Decreto y no ha asistido a ninguna de las reuniones convocadas por el Gobierno Regional". A su entender, "si al PSOE y al resto de partidos de verdad les importa la protección ambiental del Mar Menor, confiamos que en el trámite parlamentario tengan una actitud constructiva y no destructiva como hasta ahora".

Molina ha finalizado recordando que "tenemos la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que estamos aquí para solucionar los problemas y no para crearlo o empeorarlos, y con ese espíritu nos movemos en Ciudadanos y así será siempre".