La Cuadrilla de Patiño hará su ronda de despedida a la Virgen de la Fuensanta el 14 de septiembre - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Patiño celebrará el próximo 14 de septiembre, a las 21.30 horas, su tradicional ronda de despedida a la Virgen de la Fuensanta en la Catedral de Murcia, en la víspera de la Romería.

El acto ha sido presentado este lunes por el concejal de Cultura, Diego Avilés, y se celebra desde hace más de un siglo. La tradición aparece documentada en un acta de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño de 1913.

Los actos comenzarán en la Plaza de la Cruz con una muestra de bailes tradicionales y continuarán en el Altar Mayor de la Catedral, donde la Cuadrilla de Patiño rendirá homenaje a la Virgen de la Fuensanta con autorización del Cabildo Catedralicio. Asimismo, la Cuadrilla será la encargada de acompañar a la Virgen durante la Romería del 15 de septiembre, desde la Catedral de Murcia hasta el Santuario de la Fuensanta.

Durante la presentación, Avilés ha destacado la continuidad de esta tradición y la labor desarrollada por la Hermandad y la Cuadrilla de Patiño, conocida como "la Cuadrilla de la Huerta", en la conservación de esta manifestación de la cultura tradicional de la Huerta de Murcia.