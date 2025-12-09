Las cuadrillas jóvenes tocarán villancicos en las plazas de abastos y mercadillos de Murcia estas Navidades - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha, por primera vez, una iniciativa que unirá comercio, tradición y juventud durante estas fiestas de Navidad. Las plazas de abastos y los mercadillos del centro de la ciudad se llenarán del sonido de los aguinaldos y villancicos interpretados por cuadrillas formadas por jóvenes murcianos.

Esta acción, llevada a cabo a través de la concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos y de la concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, llevará el arte de las cuadrillas a las plazas de abastos de Verónicas, El Carmen, Saavedra Fajardo, San Andrés y Vistabella, y al tradicional mercado de Nochebuena de la Avenida de la Fama y del barrio de Santa María de Gracia, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López - Briones, ha señalado que esta propuesta "no solo busca acompañar la experiencia de compra durante estas fechas, sino también poner en valor a los jóvenes que, con ilusión y compromiso, continúan enriqueciendo el patrimonio cultural murciano". Asimismo, ha destacado que también es "un homenaje a la tradición de las cuadrillas que, gracias al entusiasmo de las nuevas generaciones, seguirá sonando fuerte en Murcia cada Navidad".

Esta novedad tiene un doble objetivo, por un lado, dinamizar y animar a realizar las compras navideñas en estos comercios de proximidad, y por otro visibilizar el talento juvenil que continúa manteniendo viva la tradición folclórica murciana.

Así, el sábado 13 de diciembre, entre las 10.00 y las 13.00 horas, las plazas de abastos de Verónicas, San Andrés, El Carmen, Saavedra y Fajardo y el Mercado de Vistabella se llenarán de música y ambiente festivo gracias a las actuaciones de las cuadrillas de Santa Lucía, Zaraíche, La Arboleja-Albatalia y la cuadrilla joven de Patiño.

Además, el miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, entre las 10.00 y las 12.30 horas, la cuadrilla joven de Patiño, la de Zaraíche y el grupo Aromas de la Tradición recorrerán las calles de los mercadillos navideños instalados en los barrios de La Fama y Santa María de Gracia.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que "estas actividades invitan a los murcianos a disfrutar de la calidad, el trato cercano y la frescura de los productos que ofrecen las plazas de abastos y los mercadillos de nuestros barrios. Cuando elegimos comprar en ellos, apoyamos a nuestros comerciantes de siempre y contribuimos a mantener vivas nuestras tradiciones".

UN PLAN INTEGRAL PARA DINAMIZAR LAS PLAZAS DE ABASTOS

Desde la Concejalía de Comercio también se realizó una iniciativa que incluyó la participación de influencers que recorrieron los distintos mercados del municipio para mostrar, a través de sus redes, el trabajo diario de los comerciantes, el ambiente y la oferta gastronómica de cada plaza, con el objetivo de atraer a nuevos consumidores y apoyar al comercio de proximidad.

El calendario de visitas pasó por Puente Tocinos, El Palmar, Torreagüera, Espinardo, Beniaján, La Alberca, Casillas, La Fama y Santa María de Gracia, y ha concluido este mismo martes en Cabezo de Torres, última parada del recorrido.

En paralelo, el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER emitió en directo desde los mercados semanales siguiendo el mismo itinerario, contribuyendo a dar visibilidad a estos espacios tradicionales que continúan siendo puntos clave de encuentro comercial, social y gastronómico para los vecinos del municipio.