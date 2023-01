Cuca Gamarra y López Miras arropan a José Miguel Luengo como candidato a la Alcaldía de San Javier (Murcia)

"Sánchez crea problemas y no soluciones", ha destacado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra



SAN JAVIER (MURCIA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente de ese partido en la Región de Murcia, Fernando López Miras, arroparon este jueves por la noche al candidato 'popular' a la Alcaldía de San Javier (Murcia), José Miguel Luengo, que opta a su tercera reelección como regidor del municipio costero en los próximos comicios, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Luengo se mostró ilusionado y aseguró que el PP de San Javier "sale hoy reforzado". "Hemos dado siempre nuestra mejor versión, haciendo lo que sabemos hacer y cumpliendo nuestro compromiso con trabajo, esfuerzo y sacrificio para mejorar la vida de nuestros vecinos", señaló.

Además, indicó que "somos un partido fuerte, sólido, solvente y creíble", por lo que "no me canso de decir que el próximo 28 de mayo tenemos una oportunidad única en San Javier" y ha afirmado que "no nos faltan proyectos ni ideas".

"Quedan cuatro meses y de ésta vamos a salir victorioso porque salimos a ganar, pero con humildad", apuntó Luengo, quien aprovechó la ocasión para invitar a la población a la concentración de este domingo para protestar por el "recorte" al trasvase Tajo-Segura y recordar que en San Javier "se recupera el 99% de las aguas que llegan a nuestra depuradora".

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ensalzó la figura de José Miguel Luengo al asegurar que siempre "ha sacado tiempo para ayudar a su otra familia, la del Partido Popular, dando lo mejor de su vida a los demás, a su ciudad, a sus vecinos".

López Miras aseguró que "si hay un municipio que Pedro Sánchez ha puesto en el centro de la diana es San Javier" en cuestiones como el Mar Menor, el trasvase Tajo-Segura y por no ser sede de la Agencia Espacial Española. A pesar de eso, enfatizó, "la gestión de su alcalde ha demostrado que las cosas salen si eres comprometido y responsable".

Incidió en que "todos podemos aportar e influir para que no se siga cambiando el Código Penal para rebajar los delitos a los delincuentes" y en que no se pacten las cuestiones fundamentales de España "con los terroristas o con aquellos que quieren romper España". En definitiva, "podemos influir para que el Gobierno cambie, y este cambio nacional empieza aquí, en San Javier y en la Región de Murcia", dijo.

El presidente del PPRM lamentó que "cada día nos levantamos con una nueva noticia de un gobierno a la deriva como el de Sánchez" y eso "nos afecta a todos". Por ello, destacó que el único resultado que vale en las próximas elecciones es "una mayoría absoluta". "Con esa mayoría vamos a poder cambiar la Región de Murcia y vamos a ayudar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España", remarcó.

En esa línea, López Miras destacó que el Gobierno del PP es "decidido y valiente", porque "mientras que otros están en los despachos preocupándose del reparto de sillones en La Moncloa con Sánchez, nosotros estamos preocupados, como siempre, de tomar decisiones para proteger a nuestra gente".

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, puso en valor el papel de Luengo, del que dijo que "ha convertido a San Javier en un auténtico referente de las buenas políticas del Partido Popular, con una gestión responsable, con inversiones y equilibrada de los recursos públicos".

Gamarra alabó, además, "el gran trabajo que el presidente López Miras que ha hecho frente a las dificultades y con las garantías que ofrece tenemos que salir a por la mayoría suficiente".

Además, subrayó que "el PP siempre estará con el presidente López Miras defendiendo el agua para esta Región, sin enfrentamientos, buscando el consenso y de forma solidaria", para lo que volvió a reclamar un Pacto Nacional de Agua, e insistió en que "el sanchismo está agotado porque es un Gobierno que crea problemas y no soluciones", como la ley del 'solo sí es sí' y la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas "a los corruptos por malversación a cambio de permanecer en la Moncloa". A esto, sumó "los problemas de las familias para llegar a fin de mes".

En ese contexto, la secretaria general destacó que "queremos una política distinta, la de Núñez Feijóo para recuperar y regenerar la política española", es decir, "queremos un presidente que esté única y exclusivamente centrado en los interés de la gente".