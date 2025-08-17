Cultura apoya a 117 asociaciones y fundaciones en sus actividades culturales en los municipios de la Región de Murcia

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), apoya a 117 asociaciones y fundaciones con hasta 2.990 euros para la realización de sus actividades en distintos municipios de la Región de Murcia a través del 'Plan Asociarte'.

En concreto, el plan ha destinado 200.000 euros al conjunto de estas entidades sin ánimo de lucro y que desarrollan todo un abanico de actividades culturales durante todo el año en las distintas poblaciones relacionados con el teatro, el circo, la danza, la música y el folclore.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "el 'Plan Asociarte' contribuye a contar con una actividad cultural más viva y dinámica, abierta a todos los públicos, así como al apoyo de talentos creativos y vocaciones artísticas. Entre los 117 beneficiarios podemos encontrar desde eventos y actividades que empiezan con sus primeras ediciones a otros con una trayectoria de más de 40 años".

Con esta convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se contribuye a los gastos de publicidad y difusión, alojamiento, desplazamiento, dietas y gastos referentes al desarrollo de los diferentes eventos culturales como teatro, circo, danza, música y folclore que se celebran en espacios de la Región durante este año, superando la subvención más alta otorgada los 2.990 euros.

Entre los 117 eventos que ha recibido apoyo en esta convocatoria del Plan Asociarte están las programaciones de ProMusica Murcia; festivales de folclore, bandas o distintos tipos de músicas, ya sean modernas como el rock o el pop, o clásica y antigua; certámenes de teatro; encuentros de cuadrillas o el XXXIV Encuentro de Campana de Auroros de Javalí Nuevo; así como fiestas tradicionales con eventos culturales o acontecimientos como La Noche en Vela de Aledo.

Entre los eventos que reciben apoyo de Cultura con el 'Plan Asociarte' con más tradición están el XLVI Festival de Bandas de Música de la Agrupación Musical de Beniaján, el 45 Certamen Regional de Parrandas de la Peña Huertana La Crilla de Puente Tocinos, el 44 Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla de la Asociación Coros y Danzas del municipio, el 41 Festival de Folklore Villa de Alhama del Grupo Folklórico de Alhama de Murcia, la XXIX Muestra de Canto Coral 'Maestro Espinosa' de la Coral Polifónica Carthagonova, la XXXIII Semana Cultural de Peña Rincón Pulpitero de Las Torres de Cotillas o el XXXIII Festival Internacional de Folklore de Puerto Lumbreras organizado por el Grupo Coros y Danzas 'Virgen del Rosario'.

Asimismo, también se apoyan otros eventos que sólo se celebrarán este año o que están en sus primeras ediciones como 'Música en el Tiempo: II Encuentros Corales de Voces Infantiles' de la Asociación Orfeón Murciano Fernández Caballero, el II Festival AtalaJazz Mágiko de Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, el III Certamen Internacional de Cuarentunas 'Ciudad de Jumilla' de la Asociación Familiar Enfermos Alzheimer de Jumilla, el III Encuentro Musical de la Agrupación Musical Caravaca de la Cruz o la sexta edición del Festival Burrock de la Asociación Burrock Fest.

La relación del conjunto de colectivos y eventos que han recibido apoyo del 'Plan Asociarte' de la Comunidad Autónoma para sus actividades culturales en los distintos municipios, se puede consultar la resolución definitiva en la web del ICA.