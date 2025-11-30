Cultura apoya la programación a ocho salas de música en vivo de la Región de Murcia

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), acaba de resolver la convocatoria de ayudas a las salas de música en vivo para su programación anual. En concreto, han obtenido el apoyo de la Comunidad un total de ocho salas: Garaje Beat Club, Jazzazza, Ítaca, Café del Alba, Trips Summer Club, Sala Mamba, Mister Witt y La Yesería.

Esta línea de apoyo está destinada a los profesionales y las sociedades que gestionan salas de conciertos en la Región de Murcia y busca contribuir a los gastos derivados de la programación anual, llegando la ayuda a superar los 16.000 euros.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, indicó que "fuimos pioneros en la puesta en marcha de estas ayudas de apoyo a las salas de conciertos, que son un agente fundamental en la industria musical, ya que con sus programaciones se contribuye al desarrollo de la prolífica escena musical regional, tanto para que surjan nuevos talentos como para la consolidación de los grupos que ya cuentan con una trayectoria".

Como en las anteriores ediciones de esta iniciativa, el diseño de las bases se realizó con la colaboración del propio sector. La convocatoria establecía que podían acogerse a las subvenciones los profesionales o sociedades que gestionen establecimientos cerrados dedicados de forma regular y profesional a la programación de conciertos de eventos musicales.

Las ocho salas de música en vivo que han obtenido ayuda cumplen los requisitos de que, durante los años 2023 y 2024, hayan realizado una programación profesional de 40 conciertos, en el caso de estar ubicadas en localidades de menos de 100.000 habitantes, y de 60 en el caso poblaciones de con más de 100.000 habitantes, además de que al menos el 70 por ciento de los conciertos celebrados al año haya sido objeto de venta de entradas. La resolución de las ayudas puede consultarse en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.