Cultura facilita 18 actuaciones escénicas en 9 municipios en septiembre con el Circuito profesional y MURmurarte

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes facilita que nueve ayuntamientos de la Región programen 18 actuaciones en septiembre dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia y el Plan MURmurarte que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

En concreto, en próximo mes han programado actuaciones los consistorios de Alcantarilla, Bullas, Cieza, Cehegín, Lorquí, Molina de Segura, Mula, Torre Pacheco y Villanueva del Río Segura y ya son más de 150 las representaciones en espacios escénicos municipales que se han celebrado con estas iniciativas desde que comenzó el año.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, señaló que "desde la Consejería de Cultura trabajamos con los ayuntamientos y las compañías de artes escénicas murcianas en el Circuito profesional y MURmurarte para lograr una programación de calidad, estable y continua con el doble objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos y promover las industrias culturales de la Región de Murcia".

El municipio que más espectáculos del Circuito profesional programa en septiembre es Torre Pacheco. Allí el Centro de Artes Escénicas contará con 'Somos' de Circuspunto Teatro el 21; y el Centro Cultural Sebastián Escudero tendrá en cartel el día 13 'Vecinos' de Espacio Straza Producciones Artísticas y el 20 a la Compañía Deconné, que pondrá en escena 'Con lo que hemos sío'.

El Teatro Capital de Cieza anuncia el espectáculo 'Friends' de Saga Producciones el día 20 y, una semana después, 'Lo más hermoso todavía' de Alquibla Teatro. También dos espectáculos están programados en el Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura. Se trata de 'Equus vs Pegasus' de Hipocampus el 26 y 'Bodas de sangre, el musical' de Agosto del 36 el día 30.

Bullas también contará en su Auditorio Casa de la Cultura con la obra de Agosto del 36 el 29 y, al día siguiente, 'Baldosas' de Zarco Teatro. La programación del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia en septiembre se completa con 'Rojo estándar' de la Compañía La Nórdica en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí el 19; y con 'Disneyhistory' de Espectáculos Faro, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla el 28.

En cuanto a MURmurarte, Cehegín programa en el Centro Cultural Alfonso Suárez tres espectáculos en los tres primeros días de septiembre, comenzando este lunes con 'El cabaret del fracaso' de Jon Mitó-Zentra Teatro; el martes 'La celestina, hilando fino' de Arena; y 'Gamberra's' de Doble K Teatro el miércoles.

También tres y en días consecutivos serán las representaciones en el Teatro Lope de Vega de Mula, comenzando el 9 con 'Gamberra's' de Doble K Teatro, el 10 'las tres hermanas' de Arena y el 11 'El chico de la última fila' de Los Menos. Además, la programación de MURmurarte contempla en el recinto ferial 'La Morra' de Villanueva de Segura el espectáculo 'Rumbas de ayer y hoy' promovido por Surefolk el día 27.