Los cursos del SEF de Marítimo pesquera y Textil alcanzan más de un 80 por ciento de inserción laboral entre jóvenes

Los cursos del SEF en las especialidades Marítimo pesquera y Textil alcanzan más de un 80 por ciento de inserción laboral entre los jóvenes - CARM

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cursos impartidos por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), de las especialidades incluidas en las familias profesionales Marítimo pesquera y Textil, confección y piel alcanzan hasta un 83,3 por ciento de inserción laboral entre los alumnos menores de 30 años que completan esta formación.

A estos cursos le siguen las especialidades de Instalación y mantenimiento, con un 66,77 por ciento de inserción y Edificación civil, con un 64,6 por ciento. Se trata de formaciones que cuentan con certificados de profesionalidad, acreditación oficial que certifica competencias profesionales específicas, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Así lo ha dado a conocer la directora general del SEF, Pilar Valero, durante su visita a la X edición de la Jornada de Dinamización del Empleo Joven, 'Itinere 2026', organizada por el Ayuntamiento de Cartagena para acercar a los menores de 30 años a la realidad laboral poniéndoles en contacto con entidades y empresas.

"Estos datos evidencian que la apuesta del Gobierno regional por ofrecer una formación vinculada al empleo está dando sus frutos, generando oportunidades reales de trabajo a los jóvenes de nuestra Región y aportando talento a nuestras empresas", ha explicado Valero.

Durante la jornada, personal técnico del SEF ha informado desde el estand con el que colabora en este evento sobre la amplia oferta formativa disponible, así como de los programas dirigidos a los jóvenes.