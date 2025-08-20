Dan por extinguidos todos los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todos los incendios forestales declarados el pasado lunes en la Región de Murcia ya han sido extinguidos, según informó este martes por la noche el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a través de la red social 'X'.

"Es una gran noticia. Gracias a todos los efectivos por su rápida e impecable actuación", apuntó López Miras.

Cabe recordar que los servicios de extinción de incendios de la Región dieron por controlados este martes a mediodía los cinco focos declarados tras 19 horas de trabajo.

En concreto, el fuego afectó a una superficie total estimada de 28,5 hectáreas, 12,5 de ellas en la Sierra de la Puerta, en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla; siete en la Sierra del Oro; tres en la Solana, en Abarán; cuatro en la Umbría, en Ricote; y nueve en la Sierra del Almorchón (Cieza).

En las labores de extinción participaron 200 efectivos, entre bomberos forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural, brigada helitransportada, pilotos, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

El incendio más complicado fue el de la Sierra del Oro en Abarán, que finalmente evolucionó hacia Ricote.