David Uclés, flamante ganador del Premio Nadal, inaugura la XX edición de 'Escritores en su tinta' el próximo jueves

David Uclés es el encargado este año de abrir el ciclo Escritores en su tinta en su XX edición

David Uclés es el encargado este año de abrir el ciclo Escritores en su tinta en su XXª edición. Será el próximo jueves 26 de febrero, a las 20.00 horas en la Biblioteca Salvador García Aguilar, como viene siendo habitual, en un encuentro de entrada libre hasta completar aforo.

Uclés llega a Molina en un momento de máxima actualidad, tras su enorme éxito por 'La península de las casas vacías' y su reciente Premio Nadal por su última novela. 'Escritores en su tinta' se celebra ininterrumpidamente desde hace 20 años en el municipio de Molina de Segura, siendo una plataforma para fomentar el hábito lector, acercar a la ciudadanía a figuras clave de la literatura contemporánea y convertir a la localidad en un referente dentro del panorama cultural.

La periodista, escritora y gestora cultural, Lola Gracia, coordina y presenta el ciclo desde sus inicios, aportando experiencia y mirada crítica a cada encuentro. El ciclo, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la Región de Murcia.

Por él han pasado los más importantes representantes de la literatura en español, tales como Eduardo Mendoza, Bryce Echenique, Ana Mª Matute, Almudena Grandes, Antonio Muñoz Molina, Julia Navarro, Elvira Lindo o Javier Cercas, entre otros muchos. Como excepción, también acudió el autor Michel Houellebeq, otra figura imprescindible de las letras contemporáneas.

David Uclés David Uclés (Úbeda, 1990) es autor de una narrativa que combina realismo mágico, historia y literatura contemporánea. Tras estudiar Traducción e Interpretación, residió en varios países europeos antes de establecerse en Madrid.

Su obra 'La península de las casas vacías', fruto de quince años de investigación, se ha convertido en un fenómeno literario traducido a más de una decena de idiomas. Reciente Premio Nadal por 'La ciudad de las luces muertas' y colaborador en importantes medios nacionales, Uclés ha consolidado una voz única en la narrativa actual, con una presencia creciente en festivales y encuentros literarios de amplio reconocimiento.

Este primer encuentro de la XX edición promete un diálogo enriquecedor entre lector y autor, en torno a la obra y proceso creativo de uno de los narradores más singulares del panorama literario actual.