La delegación de Europa Press en Murcia cumple 25 años con la "veracidad" y la "independencia" como señas de identidad

La delegación de Europa Press en Murcia ha cumplido 25 años con el "rigor", la "veracidad" y la "independencia" como señas de identidad, en un acto celebrado en el Palacio de San Esteban en el que el equipo de la agencia ha estado arropado por personalidades y autoridades de los distintos ámbitos de la sociedad civil, la cultura y la política.

Entre otros, han asistido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo; el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez; y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, en un evento que ha sido oficiado por el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, y la delegada de la agencia en Murcia, Almudena Peñaranda.

Durante su intervención, López Miras ha destacado los "25 años intensos de buen trabajo, de profesionalidad y de esfuerzo que Europa Press ha realizado en la Región de Murcia, contando desde aquí todo cuanto vivimos, lo que nos ha hecho avanzar y los obstáculos que hemos tenido que superar o que aún hoy permanecen en el camino". En este sentido, ha asegurado que "en los próximos años podremos contar muy buenas noticias que tendrán su origen en esta Región".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha puesto en valor "la labor de las agencias de noticias que han adquirido una dimensión mayor a la que nunca antes habían tenido" y ha señalado que "a su capacidad de trasmisión, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la inmediatez, unen el hecho de ser garantes de fiabilidad y de rigor". "El trabajo de Europa Press aporta confianza, algo que hoy día es fundamental en cualquier medio de comunicación", ha remarcado el presidente autonómico.

CASTILLO: "ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON EUROPA PRESS"

Por su parte, Castillo ha puesto en valor que el trabajo de la agencia "requiere de una gran responsabilidad" porque es la que "informa a los informadores". Además, ha señalado que es una labor que debe desempeñar "con tanta credibilidad" que los medios de comunicación que reciban esas noticias "tengan la confianza de publicarlas sin cuestionar ni una coma".

"Ejercéis un periodismo sacrificado porque tenéis que llegar a donde otros no llegan; ingrato porque no hay periodista más anónimo que el periodista de agencias, pero sobre todo eficaz, útil y con una enorme vocación de servicio", ha remarcado Castillo, quien ha subrayado que la agencia no solo se ha sabido adaptar a la nueva realidad digital, sino que en algunos aspectos es "un referente".

VÉLEZ: "REFERENCIA INDISPENSABLE DE NUESTRA REALIDAD"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha destacado la importancia del trabajo de los medios informativos para garantizar la buena salud de la democracia y el respeto por los derechos elementales de la ciudadanía.

En este contexto, Vélez ha indicado que Europa Press actúa como "legítima protagonista de la realidad social, política, económica y periodística", también en la Región, territorio en el que la agencia es ya "un proyecto consolidado" y "referencia indispensable de nuestra realidad regional".

Además, ha resaltado el papel del periodismo de agencia y su función social, así como el valor de "los nuevos códigos y nuevas tecnologías" que han transformado el periodismo, derribando "distancias físicas y materiales". Para concluir asegurando que "la prensa es la artillería de la libertad".

SERRANO DESEA QUE LA AGENCIA GENERE "MÁS INFORMACIONES POSITIVAS"

El alcalde de Murcia ha felicitado a la agencia, que "surte sin descanso información a sus abonados desde hace 25 años". Ha reconocido que, desde que está "entregado en cuerpo y alma" a la política como alcalde del séptimo municipio de España, es consciente de la "inmensa cantidad de noticias diarias" que genera desde una administración como el Ayuntamiento de Murcia. "Y eso que solo somos una pequeña parte de la sociedad", ha puntualizado.

Su deseo para los próximos 25 años es que Europa Press "genere más informaciones positivas, que no se hable casi de desgracias ni de pandemias, y que esta agencia solo hable de prosperidad, de proyectos innovadores y del talento creador".

EL PERIODISMO PROFESIONAL, RIGUROSO E INDEPENDIENTE EN EL AND

En este sentido, Martín de Cabiedes ha expresado su "enorme satisfacción" y el "gran honor" que supone celebrar el 25 aniversario de la Delegación de Murcia, al tiempo que ha agradecido la labor realizada por sus profesionales para convertir la agencia en "un referente informativo de primerísimo nivel" en esta comunidad autónoma.

Martín de Cabiedes ha recordado que Europa Press se encuentra próxima a celebrar su 65 aniversario y, al hilo, ha tenido unas palabras de reconocimiento a quienes estuvieron en los inicios de la agencia, entre ellos su padre.

"Nuestros mayores nos dejaron un legado bien grabado en nuestro ADN: el periodismo profesional, riguroso e independiente constituye un bien social que ha de preservarse. Esas han sido, son y siempre serán, aquí en la Región de Murcia y donde quiera se encuentre un redactor de Europa Press, nuestras señas de identidad", ha precisado.

A continuación, se ha referido a la importancia de la tecnología, fruto de la digitalización, y a los efectos de esta, que permiten "la aparición de contenidos informativos y de plataformas mediáticas". Nuevas formas que, ha incidido, "no cambian nuestro propósito", porque "nuestra razón de existir es inmutable: prestar un servicio informativo veraz e independiente".

Martín de Cabiedes ha finalizado con una alusión "muy personal", recordando que durante muchas décadas --desde su infancia a principios de los 60 y hasta hace relativamente pocos años-- ha pasado todos sus veranos en el Mar Menor y, más concretamente, en Santiago de la Ribera.

"Allí aprendí a nadar y, para mí, lo más importante, por primera vez y con muy pocos años tuve en mi mano una escota", ha rememorado el presidente de Europa Press, quien ha señalado que aquel Mar Menor de sus recuerdos, el de las "aguas cristalinas y los caballitos de mar" fue "cambiando, pero no a mejor".

"Quizá los culpables seamos todos", ha admitido Martín de Cabiedes, quien ha afirmado que él solo desea poder algún día volver a entrar en las aguas de la laguna salada más importante de Europa y disfrutar del Mar Menor tal y como pudo hacer cuando sus años "se podían contar con los dedos de las manos". Ha mostrado su confianza en que "no ha mucho tardar esto será así".

EL TRABAJO DEL PERIODISTA FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

Por su parte, Peñaranda ha recordado que, antes de la creación de la delegación, la Región contaba con varios corresponsales subordinados a la oficina de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, en 1996, nació Europa Press Murcia. "En ese momento no se pensó en la rentabilidad a corto plazo, ni en el número de abonados. Se apostó por Murcia, antes incluso que por otras comunidades de más peso, por su potencial de noticias", ha agregado.

Entre otras anécdotas, ha recordado la trágica DANA de 2019, que implicó un trabajo informativo "ingente" debido a que muchos organismos decidieron informar directamente a través de las redes, lo que se tradujo en revisar constantemente todas las cuentas sociales. En definitiva, ha señalado que la agencia tuvo que descartar y verificar noticias falsas. "Estamos obligados a ello", ha señalado Peñaranda, quien ha reivindicado que el oficio del periodista es "aún más necesario que nunca".

En este contexto, Peñaranda ha ensalzado que una de las premisas del trabajo de la delegación es la "rapidez" sin renunciar a la "rigurosidad", y ha apostado por "huir del ruido y de la desinformación que impera", porque es lo que "diferencia" a la agencia.