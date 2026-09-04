La Delegación reprocha al Gobierno regional y Molina excluir a Lucas de una inauguración financiada con fondos del PRTR

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha denunciado que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Molina de Segura no inviten al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, al acto de inauguración de la nueva Escuela Municipal Infantil Mirador de Agridulce, un proyecto financiado con más de 705.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según ha informado este viernes.

La Delegación ha señalado que esta situación se produce después de que el pasado mes de marzo tampoco fuese invitado a la inauguración del Centro de Salud Molina Este, una infraestructura que, según ha indicado, fue financiada con 10 millones de euros por el Ministerio de Sanidad.

Respecto a la escuela infantil, la Delegación ha detallado que el proyecto recibió 600.000 euros en 2022 para su construcción y otros 105.552,85 euros en 2026 para su equipamiento y puesta en funcionamiento, con cargo a fondos del PRTR. Según la Delegación del Gobierno, estos recursos fueron asignados a la Comunidad Autónoma mediante acuerdos de distribución territorial aprobados en la Conferencia Sectorial de Educación. Posteriormente, el Ayuntamiento de Molina de Segura recibió las citadas cantidades mediante sendos decretos de la Comunidad Autónoma.

La Delegación ha indicado que el acto estaba previsto inicialmente a las 12.30 horas con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, aunque finalmente se ha adelantado a las 11.00 horas y contará con la asistencia del consejero de Educación y el alcalde de Molina de Segura.

La Delegación ha criticado que Lucas no sea invitado y ha considerado que esta situación supone una "reiterada falta de lealtad institucional, transparencia y vulneración del deseable principio de cooperación" entre administraciones.

Asimismo, ha informado de que el delegado del Gobierno ha enviado una queja formal al consejero de Educación y le ha reclamado que tanto el acto como las comunicaciones institucionales y los elementos de identificación de la actuación cumplan las obligaciones de información y publicidad establecidas para el PRTR y hagan visible su financiación por la Unión Europea-NextGenerationEU.