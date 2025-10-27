El delegado del Gobierno condena "de forma firme" el presunto asesinato machista de Librilla

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha condenado "de forma firme" el presunto asesinato por violencia machista de una joven de 19 años en Librilla este pasado domingo.
Lucas, que ha asistido a un minuto de silencio en el IES San Isidoro de Los Dolores, en Cartagena, durante la presentación de un Punto Violeta en el centro, ha apuntado que, de confirmarse, "estaríamos ha hablando de la segunda mujer asesinada en la Región de Murcia en lo que va de año por violencia de género".
Asimismo, ha realizado un llamamiento de unión a toda la sociedad civil y las fuerzas políticas "para sumar fuerzas y acabar de una vez por todas con la violencia de género".