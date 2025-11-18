El delegado del Gobierno expresa su "rotunda condena" por el homicidio de una mujer a manos presuntamente de su pareja

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha expresado este martes su "más rotunda condena" por el homicidio de una mujer este lunes en la pedanía murciana de San José de la Montaña a manos, presuntamente, de su pareja sentimental.

A través de la red social 'X', Lucas ha señalado que, de confirmarse, esta sería la tercera víctima mortal por violencia de género en lo que va de año en la comunidad.

Cabe recordar que la primera víctima mortal registrada en la Región de Murcia fue una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su marido el pasado 16 de septiembre en Cartagena; y la segunda una joven de 19 años, que falleció en Librilla el 26 de octubre.