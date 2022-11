Denuncian que la calidad y cantidad de los menús escolares ha bajado y "los niños se quedan con hambre"

CARTAGENA (MURCIA), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la FAPA-RM Juan González, Clara Sáez, ha denunciado que la calidad y la cantidad de la comida que se ofrece en los menús escolares "ha bajado y los niños se quedan con hambre". Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la comisión especial para la Infancia y la Adolescencia de la Asamblea Regional.

"Hay empresas que ni les ofrecen raciones de fruta completa y en muchas ocasiones les dan trozos o gajos, no la pieza completa", ha dicho asegurando que este hecho les parece "gravísimo".

Sáez ha señalado que los contratos que firmó Educación con las empresas de catering no son rentables, por lo que las empresas están sirviendo menos comida desde mitad del mes de octubre. "La calidad y la cantidad de los menús escolares ha bajado y algunos niños llegan a casa diciendo que se han quedado con hambre, que les han dado poca comida", ha afirmado.

En ese sentido, ha expuesto que el último contrato que se ha realizado desde la Consejería de Educación con las empresas de catering "parece ser que no es rentable y no deja margen para que algunas de estas empresas están llegando a ofrecer ni siquiera una pieza de fruta completa para el postre", ha reiterado.

Esta situación, ha señalado, es "muy grave" en el caso de los niños que comen en el comedor gracias a una beca y solo disfrutan de esta comida. Así, ha explicado que al comedor se quedan dos tipos de niños, por un lado, aquellos que se quedan al comedor porque los padres lo necesitan para compaginar con su trabajo y aquellos que se quedan porque necesitan esa comida.

Además de eso, la presidenta de FAPA-RM Juan González ha advertido que tanto las becas de comedor como las de los libros son "insuficientes". Según ha expuesto, casi el 35% de los menores de la Región está en riesgo de pobreza.

Otras de las preocupaciones de los padres tiene que ver con la salud mental de los menores, especialmente debido a los intentos de suicidio en instituto, autolesiones y cuadros de ansiedad. Sáez ha advertido de la falta de profesionales en los centros educativos para tratar con los adolescentes porque los profesores "están desbordados".

Por otro lado, ante la comisión también ha comparecido la decana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, María Fuster, que ha advertido de la falta de profesionales en Atención Primaria para atender a este colectivo.

Durante su intervención ha advertido que continúa en aumento la cifra de adolescentes medicados y ha indicado que el 17% de las adolescentes está en tratamiento para gestionar su malestar, además de incidir en que el año pasado se quitaron la vida en la Región 7 adolescentes.

Fuster ha señalado que "hacen falta espacios y tiempo para diagnosticar a los menores con psicólogos clínicos en centros de salud y servicios sociales. Tienen que ponerse de acuerdo porque esto es una prioridad mayúscula", ha advertido durante su intervención.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Antonio Espín ha dicho que "no se entiende que los centros no tengan recursos para atender a los niños". Ha denunciado que "no hay plan de Salud Mental y los docentes no tienen recursos".

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Cs, Juan José Molina, ha puesto de manifiesto que la ley de Gratuidad de Libros "está paralizada y el Gobierno no lo ha cumplido". El parlamentario ha añadido que en la Región "no hay una hoja de ruta de lo que queremos hacer, mientras no exista un pacto educativo para hacer una educación de calidad".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha expuesto que hay que seguir trabajando para mejorar las ayudas y becas que reciben los niños.

La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha explicado que la Comunidad está planteando un plan de Salud Mental, "se está ultimando y contempla el incremento de profesionales".