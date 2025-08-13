Denuncian a un hombre en Cartagena por dejar a cuatro perros en el interior de una furgoneta estacionada

Imagen de los perros dentro de la furgoneta estacionada - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha denunciado al propietario de una furgoneta por dejar dentro de la misma a cuatro perros mientras permanecía estacionada al sol, sin supervisión y con escasa ventilación, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando una persona alertó al 092 de que en la calle Doctor Luis Calandre de la ciudad portuaria había estacionada una furgoneta con cuatro perros en el interior.

A su llegada al lugar, los agentes comprobaron que el vehículo se encontraba aparcado bajo el sol y con las ventanillas "apenas bajadas", y dentro había cuatro perros que presentaban respiración agitada a consecuencia de las altas temperaturas, síntoma de una posible deshidratación.

A través de la Sala Directora del 092 se realizaron las gestiones necesarias para localizar al titular del vehículo. Fue la Policía Local del municipio de Alguazas quien facilitó los datos del dueño de la furgoneta, ya que figuraba empadronado en ese ayuntamiento.

El hombre se personó en el lugar y, tras comprobar los policías que los animales se encontraban en buen estado, procedieron a sancionarlo por una infracción por dejar a los animales dentro de un vehículo sin supervisión, con escasa ventilación y sin la temperatura adecuada.