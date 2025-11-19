Denunciar y apoyar a la víctima, las bases de la campaña 'Hazlo visible' de la UMU contra el acoso - EUROPA PRESS

MURCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha puesto en marcha una campaña de manera conjunta con el Consejo de Estudiantes y la Policía Nacional de Murcia para visibilizar el acoso en la institución y animar, tanto a estudiantes como a trabajadores, a denunciar si sufren o presencian un caso de este tipo.

'Hazlo visible' busca "visibilizar el acoso, reconocer las diferentes manifestaciones en las que se puede dar y facilitar los canales que ayuden a la actuación y solución de estos conflictos", ha explicado la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Alicia Rubio durante la presentación de la campaña.

"Tenemos que decir no, no tenemos que tolerar comportamientos inapropiados y dar el paso de comunicar, pedir ayuda y denunciar cuando sea necesario" y hacerlo "no solo cuando nos esté pasando a nosotros sino cuando veamos que alguna persona está sufriendo una situación de la que no sabe como salir o como comunicar", ha añadido. Los casos de acoso "se están empezando a contar, hay un aumento de notificaciones", ha señalado.

Una de las primeras acciones de esta campaña es 'Di no, dilo' que incluye unos carteles y un vídeo en el que una profesora expulsa de clase a un alumno sin motivo ante la impasividad de sus compañeros para hacerles ver a estos que las injusticias hay que denunciarlas o un día les podrá pasar a uno de ellos y nadie les ayudará.

En el marco de esta campaña la Policía Nacional ha estado impartiendo cursos durante la Bienvenida Universitaria, y desde septiembre han dado charlas en el campus de Ciencias de la Salud sobre agresiones al personal sanitario, en el Aulario Giner de los Rios para concienciar sobre delitos de odio, y en la Facultad de Turismo hablando sobre los riesgos de Internet y las redes sociales. Además, están previstas otras charlas el 26 de noviembre sobre prevención de riesgos sexuales, acoso escolar y sobre género de cara al 8M.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel España, donde surgió la idea de esta campaña por parte de una agente, ha destacado que el cartel de 'Hazlo visible' "indica lo que el acosador pretende, aislar del grupo a la víctima, hacerla invisible".

El comisario ha señalado que "si dejamos a la víctima sola estamos permitiendo que impere la ley del más fuerte y se vulneren los derechos esenciales". Así ha apuntado que instituciones como la UMU deben "hacer frente a esta problemática" y la sociedad "debe oponerse al acoso y colocarse al lado de la víctima".

España ha asegurado que actuar ante una agresión de este tipo puede suponer solo hacer una llamada al 091 o ponerlo en conocimiento de las autoridades académicas. "Decir no, no reír lo que no es una broma es una de las primeras medidas que ha de tomar cualquier observador. No hay que arriesgarse, pero hay que actuar aunque sea de una manera invisible", ha aseverado.

Además, ha destacado la importancia de estar de lado de la víctima del acoso de manera que lo perciba todo el mundo, la primera la persona que lo sufre, "no porque lo vea o lo escuche, porque lo sienta" ya que "si evitamos que se la segregue del grupo estamos evitando la situación".

El rector, José Luján, ha asegurado que los miembros de la UMU "no dejan en la calle los derechos fundamentales y libertades públicas cuando cruzamos la puerta y si sufren daños hay que defenderlas a través de los instrumentos que facilita el Estado de Derecho", haciendo referencia a lo planteado por el jefe de la Brigada sobre llamar al 091. Así, Luján ha lamentado que hayan tenido casos con violencia física en los que la víctima "ha exigido una respuesta de la Universidad sin dar parte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "El problema tiene que salir fuera, nunca se va a resolver dentro cuando se cruza la línea roja del Código Penal", ha afirmado.

Por su parte, el defensor universitario, Juan José Vera, ha puesto el foco en la actuación preventiva y en la importancia de la convivencia que considera que va a ser un "tema muy relevante para los próximos años en la Universidad y en la sociedad".

La UMU cuenta en las delegaciones con un punto seguro para los estudiantes que quieran denunciar y donde se pueden resolver algunos casos o escalarlos a otros niveles. En los casos de acoso sexual se recurre a la Unidad para la Igualdad.