Las denuncias por no llevar mascarillas en Murcia superan ya las 10.000

MURCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Murcia ha interpuesto desde el pasado 18 de julio hasta este jueves un total de 10.701 denuncias por no usar o usar incorrectamente la mascarilla, en cumplimiento de las directrices marcadas por el decreto que recoge las medidas a seguir para evitar los contagios de Covid-19.

De igual manera, los agentes han sancionado a 260 locales, de las cuales 93 han sido por no haber suspendido la actividad de local de ocio, 49 por incumplimiento reiterado de las instrucciones recibidas de los agentes por el cierre del local, 20 por uso compartido de cachimbas; 17 por exceder el horario de cierre y 11 por permitir el consumo en barra, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

También se ha sancionado por no guardar distancia entre las mesas (7); porque el camarero no usaba mascarilla (6), por exceso de aforo (4), por permitir el acceso a clientes sin mascarilla (3), por no haber suspendido la actividad de prostíbulo (3), y por servir para consumo directo a través de la ventana a la calle (3).

Igualmente, se han interpuesto por superar en más de seis el número de clientes en una misma mesa (3), por no tomar medidas para evitar aglomeraciones en la barra (2), por exceder el número de mesas permitidas (2), por obstaculizar la labor policial (2), por hacer uso de la pista de baile (1), por exceder el 75% del aforo máximo en terraza (1), por tener en las mesas botellas de aceite y saleros de uso común (1) y por incumplir la obligación de informar a los clientes del uso obligatorio de masracillas (1).

En este periodo también se ha sancionado a 459 personas por exceder el número de personas por grupo, a 112 por fumar sin mantener la distancia de seguridad y a 171 por exceso de ocupación en vehículos.

MULTAS ECONÓMICAS DE ENTRE 100 Y 3.000 EUROS

El decreto que establece el régimen sancionador por no usar las mascarillas recoge multas económicas de entre 100 y 3.000 euros para los infractores. No usar las mascarillas está tipificado como una falta leve.

El uso de la mascarilla está establecido como obligatorio para personas de seis años en adelante. Su uso es obligatorio, en todo caso, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. La mascarilla deberá cubrir boca y nariz, abarcando desde el mentón hasta el tabique nasal, de modo que las fosas nasales no queden al descubierto.

Para realizar un uso correcto de las mascarillas, las autoridades recomiendan lavarse las manos antes de ponérselas, no tocarla mientras se lleve puesta, no reutilizarlas salvo que esté expresamente habilitada para ello, desecharlas cuando estén húmedas y quitarse la mascarilla por la parte de atrás.