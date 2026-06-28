El desfile de Moros y Cristianos vuelve a llenar Santomera de color, música y tradición

Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, declaradas de Interés Turístico Regional, vivieron este sábado su jornada más esperada con la celebración del Gran Desfile - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera, declaradas de Interés Turístico Regional, vivieron este sábado su jornada más esperada con la celebración del Gran Desfile, el acto central de unos festejos que volvieron a convertir las calles del municipio en un gran escenario de historia, color, música, danza y espectaculares puestas en escena, con la participación de cerca de 2.000 personas.

Las seis comparsas que integran actualmente la fiesta recorrieron el municipio desde el parque Adolfo Suárez hasta el Campamento Festero, atravesando la avenida Juan Carlos I y las calles del Calvario y Octavio Carpena Artés ante vecinos y visitantes.

La capitanía de esta edición recayó en Juan José Pérez, de la comparsa 'Yonud: Hijos del Desierto'. Su boato recreó una travesía por el Sáhara inspirada en la cultura tuareg, combinando ballets, percusión en directo, fuego, escuadrones, y una cuidada escenografía que culminó con la aparición del capitán.

El desfile lo abrió el bando cristiano con la comparsa Caballeros y Damas del Ampurdán, que este año celebra su 45.º aniversario. La formación estrenó las filas infantiles 'Herederas de la Cruz' y 'Guardianes de la Estrella', incorporaciones que se suman a algunas de las escuadras más representativas de la comparsa, como 'Damas Luna de Gules', 'Guerreros de la Cruz' y 'Guerreros del Ampurdán'.

En esta última participaron el alcalde de Santomera, Víctor Martínez; el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez; y el director general de Consumo, Alberto Sánchez.

A continuación fue el turno de los Piratas Berberiscos, que volvieron a sorprender con un desfile lleno de dinamismo, numerosas filas y coreografías. Uno de los momentos más entrañables lo protagonizó el barco en el que recorrieron el itinerario los más pequeños de la comparsa junto a María José Vigueras, Madrina Brujera de las Fiestas de Alcantarilla. También participó la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas y pregonera de esta edición, Eva Reverte, integrada en la escuadra 'Perla Negra'.

Tras ellos llegó el turno de los Contrabandistas del Mediterráneo, que continuaron mostrando el crecimiento de la comparsa con la incorporación de nuevas filas, entre ellas 'Las Valientes de la Frontera' y 'Soberanas del Camino'.

El desfile continuó con los Moros Almorávides, que volvieron a demostrar la solidez de una comparsa plenamente consolidada, con un cortejo que combinó elegancia, tradición y un vistoso vestuario y maquillaje.

El cierre correspondió a los Moros Al-Majus, la nueva comparsa incorporada este año a las fiestas. La formación reúne a festeros procedentes de otras comparsas junto a nuevos integrantes, reforzando el crecimiento y la renovación de las fiestas de Moros y Cristianos de Santomera.

Por su parte, la Asociación Músico Cultural Euterpe fue la encargada de abrir el desfile, acompañando a la abanderada de la Junta Central de Moros y Cristianos, quien desfiló por primera vez a caballo. Esta edición ha estado además marcada por el hermanamiento con las Fiestas de la Bruja de Alcantarilla, una colaboración que comenzó el pasado mes de marzo con la participación de las peñas alcantarilleras en el desfile del Medio Año Festero y que continuó con la presencia de las seis comparsas santomeranas en el desfile de Alcantarilla.

Ese vínculo estuvo presente en el Gran Desfile de este sábado con la participación de festeros alcantarilleros, entre ellos Antonio Cascales, vicepresidente de la Federación de Peñas Festeras de Alcantarilla, que participó junto a los Piratas Berberiscos, y el concejal de Fiestas de Alcantarilla, José Ramón Orenes, quien acompañó al capitán.