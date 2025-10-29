Detenida una mujer en Murcia por amenazar a la propietaria de un centro de estética y agredir a su perro

Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de los delitos de amenazas graves y maltrato animal por acceder de manera agresiva al interior de un centro de estética situado en la ciudad de Murcia, amenazar a la propietaria y agredir a su perro, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando varios agentes fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 a un establecimiento de estética donde se estaba produciendo una riña entre dos mujeres.

A su llegada al lugar, la propietaria del negocio indicó a los efectivos policiales que la arrestada había accedido al local de forma violenta exigiendo la devolución de un patinete eléctrico. Al indicarle la mujer que no lo tenía comenzó a proferirle amenazas, golpearle e intentar estrangular a su perro llegando a lanzarlo contra el suelo.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la autora de los hechos, imputándole los delitos de amenazas graves y maltrato animal.